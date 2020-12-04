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Спорт

Уже 14 команд вышли в плей-офф Лиги Европы УЕФА

В ночь на 4 декабря прошли матчи пятого тура Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает сайт championat.com.

По итогам тура 14 команд вышли в 1/16 финала: «Милан» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Лилль» (Франция), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо» Загреб (Хорватия) и «Антверпен» (Бельгия), «Байер» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Гранада» (Испания), ПСВ (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия), «Славия» (Чехия).

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Ранее в следующую стадию Лиги Европы вышли «Арсенал» (Англия), «Рома» (Италия), «Лестер» (Англия) и «Хоффенхайм» (Германия).

Московский ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» (Австрия) и лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы, заняв четвертое место в группе.

Игры шестого тура пройдут 10 и 11 декабря. Всего в Лиге Европы участвуют 48 команд.
Ссылка: https://24.kg/sport/175501/
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