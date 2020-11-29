Бой Майка Тайсона и Роя Джонса закончился ничьей

Бой боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса закончился ничьей. Об этом сообщает Sports.ru.

Уточняется, что боксерское шоу состоялось в Лос-Анджелесе на арене Staples Center.

В главном событии вечера бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон отбоксировал вничью с экс-чемпионом мира в четырех дивизионах Роем Джонсом.

Судили бой экс-чемпионы мира Чэд Доусон, Винни Пациенца и Кристи Мартин. Мартин посчитала, что была ничья — 76:76, Доусон отдала победу Тайсону — 79:73, а Пациенца — Джонсу — 80:76.

Этот бой ждали поклонники бокса по всему миру еще и потому, что Тайсон возобновил выступления через 15 лет после завершения карьеры.