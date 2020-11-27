22:52
USD 84.80
EUR 101.05
RUB 1.12
Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу сохранила 96-е место в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место, как и в прошлом месяце. ФИФА опубликовала обновленный рейтинг

В списке 210 команд. Тройку лидеров составляют Бельгия, Франция и Бразилия. Ниже располагаются Англия, Португалия, Испания и другие команды. Сборная России опустилась на пять строчек и занимает 39-е место.

У сборной Кыргызстана 1 тысяча 240 очков.

Из-за коронавируса поединки с участием национальной сборной не проводят. Среди отложенных турниров — отбор на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023, где участвуют кыргызстанцы.
Ссылка: https://24.kg/sport/174717/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в гостевом матче Лиги чемпионов УЕФА
Скончался чемпион мира по футболу Диего Марадона
Стали известны первые участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Команда юных футболистов «Абдыш-Ата» об учебно-тренировочных занятиях в Анталии
Пять юных футболистов из Кыргызстана поборются за места в академии PSG
Cотрудники клуба «Барселона» расстроились, что Лионель Месси не ушел из команды
Невероятно. Футболист сборной Казахстана забил гол с центра поля
Определился чемпион Национальной лиги Кыргызстана по футболу
Мэр города Ош наградил победителей Кубка Кыргызстана — ФК «Алай»
Сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место в рейтинге ФИФА
Популярные новости
Хабиб Нурмагомедов с&nbsp;тренером приедет в&nbsp;Кыргызстан Хабиб Нурмагомедов с тренером приедет в Кыргызстан
Стали известны первые участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Стали известны первые участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Пять юных футболистов из&nbsp;Кыргызстана поборются за&nbsp;места в&nbsp;академии PSG Пять юных футболистов из Кыргызстана поборются за места в академии PSG
Спортивный календарь. О&nbsp;важных соревнованиях с&nbsp;участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Бизнес
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
27 ноября, пятница
22:42
В Таласе мужчина убил своего односельчанина В Таласе мужчина убил своего односельчанина
22:24
ГКНБ: Дуйшенбека Чоткараева пригласили для следственных действий
22:17
Сборная Кыргызстана по футболу сохранила 96-е место в рейтинге ФИФА
22:02
В Джалал-Абаде построят школу на 570 мест
21:50
В Бишкеке задержан бывший зампредседателя ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев