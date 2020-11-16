Невероятно. Футболист сборной Казахстана забил гол с центра поля

Сборная Казахстана забила невероятный гол в ворота Албании в матче пятого тура Лиги наций. Об этом сообщило издание Sports.kz.

На 23-й минуте казахстанцы пропустили, однако сразу же смогли отыграть один мяч: едва разыграв его в центральном круге, Айбол Абикен ударом через полполя закинул мяч в ворота соперника — вратарь сборной Албании Этрит Бериша не сумел спасти свою команду.

Красивый гол не спас Казахстан от поражения. Во втором тайме албанцы забили еще раз и довели матч до победы со счетом 3:1.