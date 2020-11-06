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Спорт

Федерация шахмат Кыргызстана проводит отбор на чемпионат мира

В Кыргызстане проходит отборочный онлайн-турнир на чемпионат мира по рапиду среди кадетов (юноши и девушки до 10-18 лет). Об этом сообщили в Федерации шахмат КР.

По ее данным, отбор состоится 8 ноября в 14.00 на платформе lichess.org. Контроль времени: 10+3.

Последний срок регистрации — до 23.59 7 ноября.

Участники должны играть через ноутбук или компьютер с подключенной веб-камерой.

Как сообщается, отборочный этап пройдет на всех континентах. Любая национальная федерация имеет право зарегистрировать по одному игроку в каждой возрастной категории.

Отборочный этап чемпионата пройдет с 27 ноября по 13 декабря по швейцарской системе в семь туров, по итогам которых 16 лучших игроков в каждой возрастной группе получат право сыграть в финале, который состоится с 13 по 23 декабря в формате нокаута на игровой платформе Tornelo.com.
Ссылка: https://24.kg/sport/172185/
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