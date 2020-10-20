10:09
USD 81.80
EUR 96.03
RUB 1.05
Спорт

За Кубок Кыргызстана по футболу поборются клубы «Алай» и «Абдыш-Ата»

Накануне в Канте прошли полуфинальные игры Кубка Кыргызстана по футболу. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

Читайте по теме
Определились обладательницы Кубка Кыргызстана по футболу

По его данным, на стадионе «Центральный» кантская «Абдыш-Ата» благодаря голу Максата Алыгулова обыграла столичную «Алгу».

На «Нитро Арена» сыграли «Алай» и «Нефтчи». На гол алайца Эрлана Маширапова на 46-й минуте ответил точным ударом Эльдар Молдожунусов. Исход встречи решился в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались игроки «Алая», — 5:3.

Финал состоится 22 октября.
Ссылка: https://24.kg/sport/169930/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Определились обладательницы Кубка Кыргызстана по футболу
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
ФК «Алай» вышел в полуфинал Кубка Кыргызстана по футболу
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Лучший футболист Кыргызстана — 2019 забил гол за казахстанский «Кайрат»
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
«Дордой» стал чемпионом Кыргызстана по футболу за тур до окончания соревнования
Мэрия Бишкека позвала на тренировки юных футболистов в парк «Адинай»
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
Из «Спартака» в Суперлигу. Шохрух Махмадаминов о переходе в российский клуб
Популярные новости
ФК&nbsp;&laquo;Алай&raquo; вышел в&nbsp;полуфинал Кубка Кыргызстана по&nbsp;футболу ФК «Алай» вышел в полуфинал Кубка Кыргызстана по футболу
Определились обладательницы Кубка Кыргызстана по&nbsp;футболу Определились обладательницы Кубка Кыргызстана по футболу
Спортивный календарь. О&nbsp;важных соревнованиях с&nbsp;участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Бизнес
Online-запись в&nbsp;поликлинику в&nbsp;приложении MEGA24 Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24
Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд
Уже в&nbsp;это воскресенье бой Хабиба и&nbsp;Гэтжи. Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Уже в это воскресенье бой Хабиба и Гэтжи. Смотрите в приложении O!TV
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
20 октября, вторник
10:05
В Бишкеке задержаны двое 18-летних грабителей В Бишкеке задержаны двое 18-летних грабителей
10:01
Посткризисный Кыргызстан. Шесть рекомендаций Садыру Жапарову от Темира Сариева
09:55
В городе Ош в микрорайоне «ХБК» построят муниципальную парковку
09:42
Учредителя компании «Акнет» Кубана Ажимудинова вновь водворили в СИЗО-1 Бишкека
09:36
За Кубок Кыргызстана по футболу поборются клубы «Алай» и «Абдыш-Ата»