Определились обладательницы Кубка Кыргызстана по футболу

Столичный клуб «Азалия-СДЮШОР СИ» стал обладателем Кубка Кыргызской Республики по футболу среди женских команд. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

По его данным, в турнире приняли участие восемь команд. В финале «Азалия» обыграла команду «Каракол» со счетом 4:2.

Финальный матч турнира начался с минуты молчания в память о безвременно ушедшем тренере команды-финалиста «Каракол» Азаматджане Кадырове.

Третье место у футболисток из клуба Чуйской области «Нитро».

Фото Кыргызского футбольного союза. Клуб «Азалия-СДЮШОР СИ»

На торжественной церемонии награждения также вручены индивидуальные призы отличившимся футболисткам:

«Лучший вратарь» — Акылай Садыкова («Азалия-СДЮШОР СИ»);

«Лучший защитник» — Керемет Исмаилова («Каракол»);

«Лучший полузащитник» — Нурзада Султанова («Токтогул»);

«Лучший нападающий» — Адинай Дуйшобаева («Каракол»);

«Лучший игрок» — Татьяна Казначеева («Азалия-СДЮШОР СИ»);

«Бомбардир» — Ырысбек кызы Кенжебубу («Нитро»);

«Лучший судья» — Кылычбек кызы Адинай.

Специальную награду в память «За преданность футболу» присуждена Азаматджану Кадырову, приз вручили внучке тренера.