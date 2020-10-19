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Спорт

Определились обладательницы Кубка Кыргызстана по футболу

Столичный клуб «Азалия-СДЮШОР СИ» стал обладателем Кубка Кыргызской Республики по футболу среди женских команд. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

По его данным, в турнире приняли участие восемь команд. В финале «Азалия» обыграла команду «Каракол» со счетом 4:2.

Финальный матч турнира начался с минуты молчания в память о безвременно ушедшем тренере команды-финалиста «Каракол» Азаматджане Кадырове.

Третье место у футболисток из клуба Чуйской области «Нитро».

Кыргызского футбольного союза
Фото Кыргызского футбольного союза. Клуб «Азалия-СДЮШОР СИ»

На торжественной церемонии награждения также вручены индивидуальные призы отличившимся футболисткам:

  • «Лучший вратарь» — Акылай Садыкова («Азалия-СДЮШОР СИ»);
  • «Лучший защитник» — Керемет Исмаилова («Каракол»);
  • «Лучший полузащитник» — Нурзада Султанова («Токтогул»);
  • «Лучший нападающий» — Адинай Дуйшобаева («Каракол»);
  • «Лучший игрок» — Татьяна Казначеева («Азалия-СДЮШОР СИ»);
  • «Бомбардир» — Ырысбек кызы Кенжебубу («Нитро»);
  • «Лучший судья» — Кылычбек кызы Адинай.

Специальную награду в память «За преданность футболу» присуждена Азаматджану Кадырову, приз вручили внучке тренера.
Ссылка: https://24.kg/sport/169820/
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