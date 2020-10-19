Определились обладательницы Кубка Кыргызстана по футболу

Столичный клуб «Азалия-СДЮШОР СИ» стал обладателем Кубка Кыргызской Республики по футболу среди женских команд. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.
По его данным, в турнире приняли участие восемь команд. В финале «Азалия» обыграла команду «Каракол» со счетом 4:2.
Финальный матч турнира начался с минуты молчания в память о безвременно ушедшем тренере команды-финалиста «Каракол» Азаматджане Кадырове.
Третье место у футболисток из клуба Чуйской области «Нитро».
На торжественной церемонии награждения также вручены индивидуальные призы отличившимся футболисткам:
- «Лучший вратарь» — Акылай Садыкова («Азалия-СДЮШОР СИ»);
- «Лучший защитник» — Керемет Исмаилова («Каракол»);
- «Лучший полузащитник» — Нурзада Султанова («Токтогул»);
- «Лучший нападающий» — Адинай Дуйшобаева («Каракол»);
- «Лучший игрок» — Татьяна Казначеева («Азалия-СДЮШОР СИ»);
- «Бомбардир» — Ырысбек кызы Кенжебубу («Нитро»);
- «Лучший судья» — Кылычбек кызы Адинай.
Специальную награду в память «За преданность футболу» присуждена Азаматджану Кадырову, приз вручили внучке тренера.