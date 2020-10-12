Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

12 октября. Футбол, Кубок Кыргызстана, 1/2 финала
В соревновании принимают участие клубы, занявшие со второго по восьмое места в турнирной таблице по итогам Кыргызской премьер-лиги 2020 года.
Все матчи пройдут в Канте.
15 октября. Футбол, Кубок Кыргызстана, финал
В соревновании принимают участие клубы, занявшие со второго по восьмое места в турнирной таблице по итогам Кыргызской премьер-лиги 2020 года.
Матч пройдет в Канте.
17-18 октябра. Турнир по баскетболу 3×3 Bishkek Open-2020
Пройдут соревнования в категориях: юноши до 16 лет, юноши до 18 лет, мужчины старше 18, а также девушки старше 16.
Спорткомплекс средней школы № 29.