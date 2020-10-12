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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

12 октября. Футбол, Кубок Кыргызстана, 1/2 финала

В соревновании принимают участие клубы, занявшие со второго по восьмое места в турнирной таблице по итогам Кыргызской премьер-лиги 2020 года.

Все матчи пройдут в Канте.

15 октября. Футбол, Кубок Кыргызстана, финал

В соревновании принимают участие клубы, занявшие со второго по восьмое места в турнирной таблице по итогам Кыргызской премьер-лиги 2020 года.

Матч пройдет в Канте.

17-18 октябра. Турнир по баскетболу 3×3 Bishkek Open-2020

Пройдут соревнования в категориях: юноши до 16 лет, юноши до 18 лет, мужчины старше 18, а также девушки старше 16.

Спорткомплекс средней школы № 29.
Ссылка: https://24.kg/sport/168846/
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