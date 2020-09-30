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Спорт

Мэрия Бишкека позвала на тренировки юных футболистов в парк «Адинай»

Мэрия Бишкека позвала юных футболистов на тренировки в парк «Адинай». Приглашение распространила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, недавно в парке прошли первые тренировки девочек-футболисток до 15 лет Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по спортивным играм (СДЮШОР СИ) столичной мэрии под руководством заслуженного тренера КР и главного тренера женской сборной КР Гулбары Уметалиевой. Мастер-классы провели члены сборной женской команды города и национальной сборной младше 15 лет Арууке Дюшеева, Аделаида Мурзалиева и София Немченко.

Отныне заниматься футболом в парке «Адинай» могут не только воспитанники СДЮШОР, но и все желающие.

«Если вашему ребенку от 6 до 12 лет, вы живете недалеко от нового парка, приглашаем ваших детей на тренировки по футболу в новом парке «Адинай». Занятия абсолютно бесплатные, у ребенка должна быть только медицинская справка о состоянии здоровья», — отметили в мэрии.

Футбольное поле будет предоставлено шесть дней в неделю: в понедельник, среду и пятницу — для девочек, вторник, четверг, субботу — для мальчиков.

Тренировки будут проходить два раза в день: с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00.
Ссылка: https://24.kg/sport/166905/
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