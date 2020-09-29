Кыргызстанец Рафаэль Физиев сразится с бразильцем Ренато Мойкано

Кыргызстанец Рафаэль Физиев в рамках турнира UFC сразится с бразильцем Ренато Мойкано. Об этом пишет Fighttime.
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По данным издания, поединок в легком весе состоится 28 ноября в Лас-Вегасе.
27-летний представитель Кыргызстана Рафаэль Физиев провел три поединка в UFC, проиграв техническим нокаутом Магомеду Мустафаеву и победив Алекса Уайта и Марка Диакези.
Бывший топовый полулегковес Ренато Мойкано выйдет на второй поединок в рамках легкой весовой категории, в предыдущем матче дебютировав в дивизионе досрочной победой над Дамиром Хадзовичем. До этого 31-летний бразилец потерпел два поражения техническими нокаутами от Жозе Альдо и Корейского Зомби.