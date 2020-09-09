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Спорт

Футбол онлайн. Кыргызстанцы смогут участвовать в виртуальных матчах

Жители Кыргызстана смогут принять участие в виртуальных футбольных матчах. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

Уточняется, что игры проводятся в рамках международной детской социальной программы «Футбол для дружбы».

Представители Кыргызстана неоднократно принимали участие в проекте. Впервые наша страна участвовала в 2016 году, тогда Кыргызстан представлял юношеский состав бишкекского «Дордоя».

из интернета
Фото из интернета. Юношеский состав команды «Дордой» на проекте «Футбол для дружбы» в 2016 году

«В 2020 году из-за сложившей ситуации с пандемией во всем мире руководство компании приняло решение не останавливать активность проекта и дальше распространять его идеи и ценности, объединив всех участников из разных стран в онлайн-режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания анонсировала выпуск виртуальной игры, которая будет доступна в 211 странах. Релиз запланирован на осень 2020 года. «Новая многопользовательская игра в жанре футбольного симулятора основана на важнейших ценностях программы, таких как дружба, мир и равенство. Игра будет доступна на платформах MS Windows, Apple MacOS, Android, IOS», — сообщают в компании.

«Футбол для дружбы» — это международная детская социальная программа, которая ежегодно реализуется компанией «Газпром» с 2013 года и включает в себя комплекс спортивно-образовательных мероприятий, проводимых в разных странах мира для продвижения здорового, активного образа жизни и воспитания у юных участников уважения к представителям разных культур.
Ссылка: https://24.kg/sport/164593/
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