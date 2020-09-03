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Спорт

Идут на рекорд. Кыргызские триатлеты хотят преодолеть 1,6 тысячи километров

Фото Юлии Фернас. Юлия Фернас и Айбек Надырбеков

Кыргызские триатлеты собираются за неделю преодолеть почти 1 тысячу 600 километров по республике.

В мире популярны состязания по триатлону Ironman. Участники без перерыва проплывают 3,86 километра, проезжают на велосипеде 180,25 километра и пробегают 42 километра 195 метров. Хотя бы завершить Ironman, неважно, на каком месте, считается почетно. Это показатель большой выносливости и силы.

Кыргызстанцы Юлия Фернас и Айбек Надырбеков хотят преодолевать Ironman каждый день в течение недели. Они стартуют 14 сентября на Иссык-Куле, посетят все регионы и 20 сентября финишируют в Бишкеке. В общей сложности они проплывут 27 километров, проедут 1 тысячу 261 километр и пробегут 295 километров.

«Никто в Кыргызстане такого еще не делал. В Европе проходил 10-дневный Ironman. Самый известный случай — 50 Ironman подряд по всем США, — сообщила 24.kg Юлия Фернас. — Люди способны на многое. Все ограничения только в голове. Мы хотим испытать себя, узнать свой предел. Уделили тренировкам много времени. Сейчас, незадолго до старта, восстанавливаемся и накапливаем силы».

У Юлии Фернас и Айбека Надырбекова хороший опыт в триатлоне — оба уже преодолевали экстремальные дистанции.

В их команде 10 человек, в том числе врач и веломеханик. Происходящее будет снимать профессиональный оператор. «Ролик загрузим в интернет, надеемся, триатлон в стране станет еще популярнее. На видео будет не только спорт, но и красоты КР — природа и памятники. Это наш вклад в развитие туризма, — отметила Юлия Фернас. — Еще одна цель — благотворительность. Организуем сбор средств Первому детскому хоспису».

Она добавила, что основной спонсор мероприятия участвовать отказался. Сейчас спортсмены ищут другого.
Ссылка: https://24.kg/sport/163908/
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