Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

22-28 мая. Зональный чемпионат Азии по волейболу среди женских команд. Непал

22 мая: Кыргызстан — Непал;

23 мая: Кыргызстан — Индия;

24 мая: Кыргызстан — Бангладеш.

25-26 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Десятый тур

25 мая:

«ОшМУ-Алдиер» — «Нефтчи»;

«Алга» — «Талант»;

26 мая:

«Абдыш-Ата» — «Дордой»;

«Мурас» — «Алай».

26 мая. Турнир по смешанным единоборствам Naiza FC 51. Алматы (Казахстан)

Бусурманкул Абдибайит уулу выйдет в октагон в главном бою с Элвисом Мартинсом из Бразилии. Также Бактыгуль Курманбекова встретится с россиянкой Дилшодой Умаровой.

27-28 мая. Кубок президента Кыргызской Республики по панкратиону. Бишкек

В турнире примут участие более 300 спортсменов из всех областей Кыргызстана.

27 мая. Чемпионат Кыргызстана по дуатлону. Второй этап. Чолпон-Ата

Дуатлон — подвид триатлона, включающий бег и велогонку. В этот раз участникам надо пробежать 2,5 километра, затем проехать 20 километров и пробежать еще 5 километров. Лучших определят в категориях U 15, Junior, Para Elite.

28 мая. Велогонка Airport Race

Дистанция — 46 километров. Категории — шоссеры и МТБ.