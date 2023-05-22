Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

22-28 мая. Зональный чемпионат Азии по волейболу среди женских команд. Непал
22 мая: Кыргызстан — Непал;
23 мая: Кыргызстан — Индия;
24 мая: Кыргызстан — Бангладеш.
25-26 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Десятый тур
25 мая:
«ОшМУ-Алдиер» — «Нефтчи»;
«Алга» — «Талант»;
26 мая:
«Абдыш-Ата» — «Дордой»;
«Мурас» — «Алай».
26 мая. Турнир по смешанным единоборствам Naiza FC 51. Алматы (Казахстан)
Бусурманкул Абдибайит уулу выйдет в октагон в главном бою с Элвисом Мартинсом из Бразилии. Также Бактыгуль Курманбекова встретится с россиянкой Дилшодой Умаровой.
27-28 мая. Кубок президента Кыргызской Республики по панкратиону. Бишкек
В турнире примут участие более 300 спортсменов из всех областей Кыргызстана.
27 мая. Чемпионат Кыргызстана по дуатлону. Второй этап. Чолпон-Ата
Дуатлон — подвид триатлона, включающий бег и велогонку. В этот раз участникам надо пробежать 2,5 километра, затем проехать 20 километров и пробежать еще 5 километров. Лучших определят в категориях U 15, Junior, Para Elite.
28 мая. Велогонка Airport Race
Дистанция — 46 километров. Категории — шоссеры и МТБ.