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Спорт

Кыргызстанские триатлонисты завоевали золото на турнире в Азербайджане

Спортсмены из Кыргызстана 8 июня приняли участие в соревнованиях по триатлону Iron Wind 113 в Азербайджане на острове Пираллахи в парке Нерекенд. Об этом 24.kg сообщила Алена Пучкина, вице-президент Федерации триатлона КР.

Триатлонисты преодолели дистанцию: 1,9 километра вплавь, 90 километров на велосипеде 21 километр бегом и взяли следующие места:

  • Алена Пучкина — 1-е место в абсолюте среди всех женщин;
  • Мирбек Токтогараев — 2-е место в категории 35-39;
  • Назира Токоева — 1-е место в категории 40-44;
  • Евгения Булгакова — 4-е место в категории 40-44.
Ссылка: https://24.kg/sport/332006/
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