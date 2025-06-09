Кыргызстанские триатлонисты завоевали золото на турнире в Азербайджане

Спортсмены из Кыргызстана 8 июня приняли участие в соревнованиях по триатлону Iron Wind 113 в Азербайджане на острове Пираллахи в парке Нерекенд. Об этом 24.kg сообщила Алена Пучкина, вице-президент Федерации триатлона КР.

Триатлонисты преодолели дистанцию: 1,9 километра вплавь, 90 километров на велосипеде 21 километр бегом и взяли следующие места: