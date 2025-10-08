12:11
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Общество

Команда «Кумтора» приняла участие в Ironman Barcelona 2025

Сотрудники «Кумтора» стали участниками одного из самых сложных и престижных соревнований в мире — Ironman Barcelona 2025. Это испытание требует не только физической подготовки, но и невероятной силы духа.

Участникам предстояло преодолеть 3,8 километра плавания, 180 километров велогонки, 42,2 километра марафонской дистанции.

Каждый из них прошел этот путь, доказывая, что настоящий Ironman — это не тот, кто быстрее всех, а тот, кто не сдается. Весь маршрут спортсмены преодолели с флагом Кыргызстана — символом силы, единства и гордости за свою страну.

«Кумтор» — там, где сила духа. Там, где не сдаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346421/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
Руководство Кумтора ознакомилось с ходом работ на Тоголоке и Джангарте
Кумтор: как распределялись доходы от золота при шести президентах
Садыр Жапаров объяснил, почему изменил свое мнение о национализации Кумтора
Садыр Жапаров: Рудник «Кумтор» будет работать в интересах страны еще 40-50 лет
Золото вернулось домой. Как нас пугали канадцы и что из этого вышло
Три года в собственности страны. Кумтор перечислил в бюджет более $1 миллиарда
Медслужба «Кумтора» пополнилась машиной скорой помощи для работников Тоголока
Защита экологии: как на Кумторе отходы получают вторую жизнь
Кумтор начал строить мост для соединения месторождения Тоголок с селом Уч-Кошкон
Лаборатория «Кумтора» прошла международную аккредитацию
Популярные новости
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
8 октября, среда
12:03
ДУМ России запретило курьерам-мусульманам перевозить свинину, алкоголь и идолов ДУМ России запретило курьерам-мусульманам перевозить св...
12:02
Отец задержанного в «Ак-Ордо» оказался связан с группировкой Доо Чынгыза
12:00
Каждый четвертый в Кыргызстане работает без оформления — Нацстатком
11:55
Кортеж президента Эквадора забросали камнями: возбуждено дело о покушении
11:45
Для нужд ОАО «Аэропорты Кыргызстана» передадут 335 гектаров земли