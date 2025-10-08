Команда «Кумтора» приняла участие в Ironman Barcelona 2025

Сотрудники «Кумтора» стали участниками одного из самых сложных и престижных соревнований в мире — Ironman Barcelona 2025. Это испытание требует не только физической подготовки, но и невероятной силы духа.

Участникам предстояло преодолеть 3,8 километра плавания, 180 километров велогонки, 42,2 километра марафонской дистанции.

Каждый из них прошел этот путь, доказывая, что настоящий Ironman — это не тот, кто быстрее всех, а тот, кто не сдается. Весь маршрут спортсмены преодолели с флагом Кыргызстана — символом силы, единства и гордости за свою страну.

«Кумтор» — там, где сила духа. Там, где не сдаются.