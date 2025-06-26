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Спорт

На Иссык-Куле пройдет чемпионат Кыргызстана по триатлону

На Иссык-Куле в городе Балыкчи 29 июня впервые пройдет чемпионат КР по триатлону Issyk-Kul Triathlon 2025. Об этом сообщила пресс-служба Федерации триатлона Кыргызской Республики.

«Это не просто старт — это настоящий спортивный праздник, который откроет новую главу в истории города и всего Иссык-Кульского региона! У подножия гор и на берегу жемчужины Кыргызстана соберутся сильнейшие триатлеты страны, чтобы проверить свои силы и вдохновить жителей на движение и здоровый образ жизни», — обещают организаторы.

На старт выйдут следующие категории участников:

Профессиональные спортсмены:

  • дети 9–10 лет;
  • дети 11–12 лет;
  • U15;
  • junior;
  • элита;
  • параатлеты.

Любители:

  • мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше.

Отмечается, что гонки пройдут на живописных улицах города. Ожидается насыщенная программа, яркая атмосфера и море эмоций — как для участников, так и для зрителей.

Для обеспечения безопасности участников и зрителей с 08.00 до 16.00 в Балыкчи будут временно перекрыты следующие улицы:

  • улица Абдрахманова (от улица Токтосунова до улица Карыбаева);
  • улица Калдыбаева (от пляжа до улица Абдрахманова);
  • улица Каралаева (от улица Кулакунова до улица Абдрахманова).
Ссылка: https://24.kg/sport/334240/
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