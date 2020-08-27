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Спорт
Сюжет: Новый коронавирус

УЕФА возвращает болельщиков футбола на трибуны, но есть ограничения

УЕФА принял решение провести матч за Суперкубок при ограниченном количестве зрителей. Трибуны в Будапеште будут заполнены не более чем на 30 процентов от вместимости арены, сообщает сайт УЕФА.

Встреча между испанской «Севильей» (победитель Лиги Европы) и мюнхенской «Баварией» (победитель Лиги чемпионов) пройдет 24 сентября на стадионе «Ференц Пушкаш».

Этот матч может стать первым на турнирах УЕФА после паузы из-за коронавируса, на котором на трибуны будет допущено определенное количество болельщиков.

Напомним, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию из-за стремительного распространения COVID-19 по миру, практически во всех странах, где наблюдалась вспышка коронавирусной инфекции, массовые мероприятия были приостановлены.
Ссылка: https://24.kg/sport/163426/
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