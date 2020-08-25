«Абдыш-Ата» вышла на второе место в чемпионате Кыргызстана по футболу

В Кыргызской премьер-лиге 25 августа прошли матчи седьмого тура.

«Абдыш-Ата» одолела «Каганат» — 3:1. У «Абдыш-Аты» забили Максат Алыгулов (44-я и 82-я минута) и Мидин Керезбеков (68-я минута), у «Каганата» — Алмазбек Мирзалиев (75-я минута, с пенальти).

«Алай» обыграл «Илбирс» — 2:1. У победителей отличились Жоел Кожо (68-я минута) и Келвин Инкум (75-я минута), у проигравших — Урустом Жылдызбек уулу (45-я минута).

«Дордой» был сильнее «Кара-Балты» — 1:0. Отличился Фархат Мусабеков (76-я минута).

«Алга» с таким же счетом победила «Нефтчи». Мяч забил Чынгыз Идрисов (83-я минута).

По итогам первого круга турнирную таблицу уверенно возглавляет действующий чемпион «Дордой» (19 очков). На второе место поднялась «Абдыш-Ата» (14), замыкает тройку лидеров «Алга» (13). Следом идут «Нефтчи» (13), «Алай» (10), «Каганат» (6), «Кара-Балта» (2) и «Илбирс» (1).

Второй круг стартует 6 сентября. Все матчи, как и в первом круге, будут проводиться в Канте.