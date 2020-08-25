21:56
USD 77.96
EUR 92.17
RUB 1.05
Спорт

«Абдыш-Ата» вышла на второе место в чемпионате Кыргызстана по футболу

В Кыргызской премьер-лиге 25 августа прошли матчи седьмого тура.

«Абдыш-Ата» одолела «Каганат» — 3:1. У «Абдыш-Аты» забили Максат Алыгулов (44-я и 82-я минута) и Мидин Керезбеков (68-я минута), у «Каганата» — Алмазбек Мирзалиев (75-я минута, с пенальти).

«Алай» обыграл «Илбирс» — 2:1. У победителей отличились Жоел Кожо (68-я минута) и Келвин Инкум (75-я минута), у проигравших — Урустом Жылдызбек уулу (45-я минута).

«Дордой» был сильнее «Кара-Балты» — 1:0. Отличился Фархат Мусабеков (76-я минута).

«Алга» с таким же счетом победила «Нефтчи». Мяч забил Чынгыз Идрисов (83-я минута).

По итогам первого круга турнирную таблицу уверенно возглавляет действующий чемпион «Дордой» (19 очков). На второе место поднялась «Абдыш-Ата» (14), замыкает тройку лидеров «Алга» (13). Следом идут «Нефтчи» (13), «Алай» (10), «Каганат» (6), «Кара-Балта» (2) и «Илбирс» (1).

Второй круг стартует 6 сентября. Все матчи, как и в первом круге, будут проводиться в Канте.
Ссылка: https://24.kg/sport/163312/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
«Барселона» может отпустить Месси до завершения контракта. За 700 миллионов евро
Спорт по телефону. Как дети тренируются на карантине
«Бавария» в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов
«Дордой» укрепил лидерство в чемпионате Кыргызстана по футболу
«ПСЖ» — «Бавария». В Лиге чемпионов — финал
«Севилья» победила в финале Лиги Европы
Меклис Кошалиев возглавил футбольный клуб «Алга-Бишкек»
Кыргызстанская премьер-лига. «Дордой» — единоличный лидер
«Бавария» — второй финалист Лиги чемпионов
«ПСЖ» разгромил «РБ Лейпциг» и вышел в финал Лиги чемпионов
Популярные новости
Депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков с&nbsp;сыновьями переплыл Босфор Депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков с сыновьями переплыл Босфор
&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;. В&nbsp;Лиге чемпионов&nbsp;&mdash; финал «ПСЖ» — «Бавария». В Лиге чемпионов — финал
&laquo;Бавария&raquo; в&nbsp;шестой раз в&nbsp;истории выиграла Лигу чемпионов «Бавария» в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов
Турники, парки, стадионы. Занимаемся спортом на&nbsp;свежем воздухе Турники, парки, стадионы. Занимаемся спортом на свежем воздухе
Бизнес
Успешная интеграция UnionPay International и&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Успешная интеграция UnionPay International и «Халык Банк Кыргызстан»
&laquo;Мобильная клиника&raquo; MegaCom: итоги акции «Мобильная клиника» MegaCom: итоги акции
Получите фирменные наушники в&nbsp;подарок при покупке Honor Magic Watch 2&nbsp;в O!Store Получите фирменные наушники в подарок при покупке Honor Magic Watch 2 в O!Store
Как избежать инфаркта? Как избежать инфаркта?
25 августа, вторник
21:51
ОАО «Северэлектро» планирует отключить электроэнергию у более 5 тысяч абонентов ОАО «Северэлектро» планирует отключить электроэнергию у...
21:25
Золотые монеты возрастом 1100 лет обнаружили в Израиле
21:24
«Абдыш-Ата» вышла на второе место в чемпионате Кыргызстана по футболу
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 августа: дожди с грозами
20:48
Территорию возле филармонии в Бишкеке не убирают