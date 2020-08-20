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Спорт

Кыргызстанская премьер-лига. «Дордой» — единоличный лидер

В кыргызстанской премьер-лиге 19 августа прошли матчи пятого тура. Об этом сообщили организаторы.

«Нефтчи» со счетом 4:1 обыграл «Илбирс». У «Нефтчи» отличились Азамат Абдуллаев (37-я минута), Эльдар Молдожунусов (42-я минута), Умидилло Иминов (56-я минута) и Муролимжон Ахмедов (62-я минута), у «Илбирса» — Нурдолот Сталбеков (69-я минута).

«Дордой» за счет голов Эрниста Батырканова на 15-й и 49-й минутах одолел «Алай» — 2:0.

«Абдыш-Ата» победила «Алгу» — 1:0. На 80-й минуте точный удар нанес Бектур Амангелдиев.

«Кара-Балта» и «Каганат» победителя не выявили — 2:2. За «Кара-Балту» забили Алишер Усубалиев (39-я минута) и Айбек Омурзаков (66-я минута), за «Каганат» — Сардор Соибов (27-я минута) и Асылбек Тынчыбек уулу (93-я минута).

По итогам тура «Дордой» (13 очков) стал единоличным лидером турнирной таблицы. Следом идет «Нефтчи» (12 очков). Шестой тур намечен на 22 августа.
Ссылка: https://24.kg/sport/162911/
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