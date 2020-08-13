Лига чемпионов. Один из фаворитов чуть не проиграл в четвертьфинале

В Лиге чемпионов 12 августа стартовала четвертьфинальная стадия.

Один из фаворитов турнира — «ПСЖ» — чуть не проиграл «Аталанте». На 26-й минуте Марио Пашалич вывел итальянский клуб вперед, и почти до финального свистка голов больше не было. На 90-й минуте Маркиньос сравнял счет, а на третьей добавленной Эрик Шупо-Мотинг принес «ПСЖ» победу — 2:1.

Впереди еще три игры 1/4 финала: «РБ Лейпциг» — «Атлетико», «Барселона» — «Бавария», «Манчестер Сити» — «Лион». «ПСЖ» в полуфинале встретится с победителем пары «РБ Лейпциг» — «Атлетико».