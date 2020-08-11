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Спорт

Кыргызская премьер-лига. «Алга» и «Нефтчи» победили во втором туре

В Кыргызской премьер-лиге 10 августа прошли два матча второго тура. Об этом сообщили организаторы.

«Нефтчи» одолел «Каганат» — 2:1. У победителей забили Азамат Омуралиев (21-я минута) и Кайрат Изаков (41-я минута), у проигравших — Максат Алимов (89-я минута).

«Алга» с таким же счетом обыграла «Алай». У «Алги» отличились Мирбек Ахматалиев (39-я минута) и Чынгыз Идрисов (95-я минута), у «Алая» — Жоел Кожо (19-я минута).

В турнирной таблице лидирует «Дордой» (6 очков). Третий тур пройдет 13 августа.
Ссылка: https://24.kg/sport/162133/
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