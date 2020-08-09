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Спорт

Лига чемпионов. «Бавария» и «Барселона» — последние участники 1/4 финала

В Лиге чемпионов 8 августа прошли заключительные игры 1/8 финала.

«Бавария» победила «Челси» — 4:1. Героем встречи стал Роберт Левандовский, забивший дважды (на 10-й минуте с пенальти и на 83-й минуте) и отдавший два паса. Кроме него у «Баварии» отличились Иван Перишич (24-я минута) и Корентин Толиссо (76-я минута). У «Челси» забил Тэмми Абрахам (44-я минута). Счет по сумме двух встреч — 7:1 в пользу «Баварии». С 13 голами Левандовский закрепился на первом месте в споре бомбардиров.

«Барселона» одолела «Наполи» — 3:1. За испанский клуб забили Клеман Лангле (10-я минута), Лионель Месси (23-я минута) и Луис Суарес, за итальянский — Лоренцо Инсинье. И Суарес, и Инсинье отличились с пенальти в добавленное к первому тайму время. Первая игра между этими командами закончилась вничью (1:1).

Четвертьфинальная стадия стартует 12 августа. Расписание — здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/161994/
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