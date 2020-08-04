23:09
USD 76.91
EUR 90.70
RUB 1.05
Спорт

Букмекеры назвали главного фаворита Лиги Европы

Букмекеры назвали главного фаворита Лиги Европы. Об этом пишет сайт sport24.ru.

Фаворитом турнира аналитики считают «Манчестер Юнайтед». Далее идут футболисты миланского «Интера», «Байер» и «Вулверхэмптон». Небольшие шансы, по мнению букмекеров, имеют «Севилья» и «Шахтер».

Среди стран клуба-победителя уверенный фаворит — Англия. Далее следует Италия.

Напомним, 5 августа матчами 1/8 финала возобновится розыгрыш Лиги Европы 2019/20. На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Результаты прошедших матчей и расписание Лиги Европы — здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/161587/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
Впервые за 64 года. Вручение «Золотого мяча» отменено
В футболиста на тренировке попала молния. Видео зафиксировало редкое ЧП
Тренеры детско-юношеского футбола просят президента разрешить им работать
Сборная Кыргызстана по футболу занимает 96-е место в рейтинге ФИФА
Футбольные клубы Кыргызстана возобновили тренировки
Болгарин Георги Радев о футболе и о том, как пережил карантин в Бишкеке
Нападающему национальной сборной по футболу сделали операцию на колено
Сын Камчыбека Ташиева приглашен в итальянскую футбольную команду «Перуджа»
Новый талант Серхио Рамоса. Футболист сыграл на синтезаторе для своей семьи
Футболисты Таджикистана выступили в поддержку соседей, борющихся с COVID-19
Популярные новости
Из&nbsp;таэквондиста в&nbsp;кикбоксеры. Адилхан Абдрахимов о&nbsp;карьере бойца и&nbsp;тренера Из таэквондиста в кикбоксеры. Адилхан Абдрахимов о карьере бойца и тренера
В&nbsp;Кыргызстане создан Национальный антидопинговый центр В Кыргызстане создан Национальный антидопинговый центр
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и&nbsp;оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по&nbsp;развитию сети Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у&nbsp;детей Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов
4 августа, вторник
22:40
В Китае молния ударила прямо в небоскреб: выбило все стекла здания В Китае молния ударила прямо в небоскреб: выбило все ст...
22:15
Оператор «Безопасного города», уснувший на рабочем месте, уволен
21:44
Букмекеры назвали главного фаворита Лиги Европы
21:19
Езда на красный свет. Водитель кроссовера создал аварийную ситуацию в Бишкеке
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 августа: без осадков