Букмекеры назвали главного фаворита Лиги Европы. Об этом пишет сайт sport24.ru.
Фаворитом турнира аналитики считают «Манчестер Юнайтед». Далее идут футболисты миланского «Интера», «Байер» и «Вулверхэмптон». Небольшие шансы, по мнению букмекеров, имеют «Севилья» и «Шахтер».
Среди стран клуба-победителя уверенный фаворит — Англия. Далее следует Италия.
Напомним, 5 августа матчами 1/8 финала возобновится розыгрыш Лиги Европы 2019/20. На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Результаты прошедших матчей и расписание Лиги Европы — здесь.