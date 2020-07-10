Казахстанскую волейболистку итальянцы назвали самой красивой спортсменкой в мире

Сабина Алтынбекова перешла в итальянский клуб «Волалто» — клуб, который в следующем сезоне сыграет в Серии А1. Местные СМИ окрестили казахстанскую спортсменку самой красивой волейболисткой, передает NUR.KZ.

Итальянское издание OASport.it, освещая спортивные события, упомянуло о переходе в клуб «Волалто Казерта» Сабины Алтынбековой. Ее назвали самой красивой волейболисткой и в публикацию добавили подборку фотографий казахстанки с ее личной страницы в Instagram.

На спортсменку подписано уже более 1 миллиона человек. Известность она получила после чемпионата Азии. Уже там на ее красоту обратил внимание весь мир.

Теперь у нее есть подписанный контракт на два года с итальянским клубом и звание «самой красивой волейболистки».