22:49
USD 77.80
EUR 87.84
RUB 1.09
Спорт

Казахстанскую волейболистку итальянцы назвали самой красивой спортсменкой в мире

Фото из интернета. Сабина Алтынбекова

Сабина Алтынбекова перешла в итальянский клуб «Волалто» — клуб, который в следующем сезоне сыграет в Серии А1. Местные СМИ окрестили казахстанскую спортсменку самой красивой волейболисткой, передает NUR.KZ.

Итальянское издание OASport.it, освещая спортивные события, упомянуло о переходе в клуб «Волалто Казерта» Сабины Алтынбековой. Ее назвали самой красивой волейболисткой и в публикацию добавили подборку фотографий казахстанки с ее личной страницы в Instagram.

На спортсменку подписано уже более 1 миллиона человек. Известность она получила после чемпионата Азии. Уже там на ее красоту обратил внимание весь мир.

Теперь у нее есть подписанный контракт на два года с итальянским клубом и звание «самой красивой волейболистки».
Ссылка: https://24.kg/sport/159013/
просмотров: 811
Версия для печати
Материалы по теме
Матчи при пустых трибунах. Роботы вместо зрителей возмутили болельщиков
Самой сексуальной назвали фанаты девушку-бойца в MMA после фото в бикини
Руководить управлением спорта при мэрии Бишкека будет Нурлан Токоноев
Управление спорта мэрии Бишкека может возглавить президент Федерации самбо
Тазабек Икрамов озаботился судьбой спортсменов-борцов
Казахстан снял ограничения на въезд транспорта. На КПП с обеих сторон очереди
Наши спортсмены могут остаться без Олимпиады — им урезан бюджет на 72 процента
Стало известно, кто сменил Даригу Назарбаеву на посту спикера сената Казахстана
Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили совместные меры по борьбе с COVID-19
Открываются музеи, зоопарки, отели. Как мир выходит из режима изоляции
Популярные новости
Матчи при пустых трибунах. Роботы вместо зрителей возмутили болельщиков Матчи при пустых трибунах. Роботы вместо зрителей возмутили болельщиков
Спортивный календарь. О&nbsp;важных соревнованиях с&nbsp;участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Кыргызстанец занял второе место на&nbsp;бильярдном турнире в&nbsp;Москве Кыргызстанец занял второе место на бильярдном турнире в Москве
Бизнес
1&nbsp;миллион 476 тысяч сомов на&nbsp;покупку аппаратов ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов 1 миллион 476 тысяч сомов на покупку аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов
Мобильный оператор&nbsp;О! предупреждает о&nbsp;мифах и&nbsp;фейках на&nbsp;тему&nbsp;5G Мобильный оператор О! предупреждает о мифах и фейках на тему 5G
КГРК оказывает помощь в&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом КГРК оказывает помощь в борьбе с коронавирусом
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
10 июля, пятница
22:24
Казахстанскую волейболистку итальянцы назвали самой красивой спортсменкой в мире Казахстанскую волейболистку итальянцы назвали самой кра...
22:00
Незаконная точка продажи ГСМ работает в селе Новопавловка
21:43
Необычную выставку обнаружили в Сокулуке
21:22
Из-за попрошаек на перекрестках в Бишкеке водители вынуждены нарушать ПДД
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 июля: дожди с грозами