Мария Шарапова опубликовала номер телефона, пригласив болельщиков к общению

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в соцсетях свой номер телефона.

Она обратилась к подписчикам с просьбой писать ей во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Мы все вместе оказались в этой ситуации. Я получила новый номер и оставляю его для вас. Пишите мне: 3105647981. Это чистая правда. Расскажите мне, как у вас дела, задавайте вопросы или просто скажите «Привет», — написала 32-летняя спортсменка в Twitter.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello Any great recipes welcome too #community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS — Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020

Позже в Instagram она объяснила, что пока может ответить только подписчикам из США и Канады. Мария Шарапова выразила надежду, что вскоре сможет общаться и с болельщиками из других стран.

32-летняя Мария Шарапова — обладательница карьерного «Большого шлема» — завершила карьеру в марте 2020 года. Она выиграла на турнирах «Уимблдон» (2004), US Open (2006), Australian Open (2008) и «Ролан Гаррос» (2012, 2014).