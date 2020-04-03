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Спорт

Александр Овечкин признан лучшим снайпером в истории НХЛ по версии болельщиков

Фото AP Photo/Alex Brandon. Александр Овечкин

Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии болельщиков, передает ТАСС.

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Как сообщается, голосование провела телекомпания NBC по системе плей-офф. На пути к финалу россиянин обошел легенд НХЛ Марка Мессье, Уэйна Гретцки и Бретта Халла. В решающем раунде соперником Овечкина стал Марио Лемье. За форварда «Вашингтона» проголосовали 55 процента зрителей.

За свою карьеру Овечкин забросил 706 шайб в матчах регулярного чемпионата. По этому показателю он занимает восьмое место в истории лиги. Рекорд принадлежит Гретцки (894).
Ссылка: https://24.kg/sport/149066/
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