Толкунбек Исаков: Армрестлинг надо у нас признать одним из ведущих видов спорта

Толкунбек Исаков в детстве из-за болезни полностью лишился зрения. Но это его не сломило. Он выучился на юриста, был депутатом Бишкекского горкенеша. Ныне возглавляет Комитет по защите прав лиц с инвалидностью и занимается армрестлингом. За два года выиграл на чемпионатах Азии четыре золотые медали.

Почему армрестлинг — идеальный вид спорта для инвалидов? О хитростях соперников, борьбе с нечестным судейством, уходе из спорта и триумфальном возвращении 43-летний армрестлер рассказал 24.kg.

Фото Толкунбека Исакова. Четырехкратный чемпион Азии по армрестлингу Толкунбек Исаков

Игра не стоила свеч

— В чем прелесть армрестлинга?

— Это захватывающий, недорогой и доступный каждому вид спорта. Можно поочередно бороться правой и левой рукой, и шансы на медаль вдвое выше, чем в других видах. Со стороны армрестлинг может показаться легким: схватки обычно длятся от секунды до минуты. Но к ним долго готовишься. Залог успеха — упорный труд.

— Когда вы им увлеклись?

— В 1996-м. Поначалу увлекался бодибилдингом. В какой-то момент стало скучно просто качать железо. Обратил внимание на армрестлинг — на площади Ала-Тоо часто устраивали турниры. Первые шаги делал там. Затем дебютировал на городских и республиканских чемпионатах. Тогда боролись не стоя, как сейчас, а сидя. Это намного сложнее. Все зависело от силы рук и связок, а использовать массу тела было невозможно. Весовых категорий было мало; лица с инвалидностью выступали в общей группе. Несмотря на это, мне всегда удавалось попасть в призеры.

Фото Толкунбека Исакова. Толкунбек Исаков (в центре) на чемпионате Азии. Казахстан, 2018 год

В полуфинале одного из турниров у меня хрустнул мыщелок правого локтя. Испытал сильную боль и уступил. Затем, несмотря на травму, выиграл схватку за бронзу. Бывали и другие повреждения. Спортивная медицина была хуже, чем сегодня. Я долго лечился. Выгоды от достижений не имел — призы были символическими. Посчитав, что гробить здоровье ни к чему, бросил армрестлинг. Ходил в зал только для поддержки формы.

Вторая попытка

— Кто посоветовал вам вернуться в большой спорт?

— Президент Азиатской федерации армрестлинга Джээнбек Мукамбетов. «Ты сильный. Это твой шанс проявить себя», — сказал он перед чемпионатом Азии — 2017. В программе было много весовых категорий, незрячие боролись отдельно. Но я не стал участвовать. Затем, оценив свои перспективы, все же вернулся.

Фото Толкунбека Исакова. Толкунбек Исаков (слева) и Константин Клейнер на чемпионате Азии. Чолпон-Ата, 2019 год

Занимаюсь трижды в неделю по два-три часа у Константина Клейнера. Это один из лучших тренеров Кыргызстана — внимательный, мягкий и неутомимый. Перед чемпионатом Азии — 2019 мы набрали группу учеников с инвалидностью. Бывало, некоторые подолгу что-то не понимали. Константин терпеливо объяснял.

В жизни бывают стрессы. Тренировки помогают избавиться от негатива. После них хочется жить и радоваться. Турниры проходят в атмосфере праздника.

— Слепота в спорте мешает?

— В целом нет. Единственное неудобство — когда тренер показывает новое упражнение, я должен потрогать его, чтобы понять технику выполнения.

Когда зрячие претворяются слепыми

— Как складывается карьера после возвращения?

— Дважды выиграл чемпионат Кыргызстана. Получил звание мастера спорта. Взял четыре золота (на правой и левой руке) на чемпионатах Азии в Казахстане и Чолпон-Ате.

На чемпионате мира — 2018 в Турции занял пятое место. Уровень турнира и многих атлетов меня восхитил. Кое-что разочаровало. Участников допускали на основании медицинских справок, выданных в их странах. В моей категории почему-то было много зрячих. В перерывах они свободно передвигались и смотрели турнир на мониторах, а когда надо было выступать, изображали слепых, и их вели под руку.

В прошлом году на чемпионате мира в Румынии стал четвертым. Мне присуждали необоснованные фолы. Наша команда подавала и выигрывала апелляции. Но бронза все же ускользнула из рук.

Фото Толкунбека Исакова. Толкунбек Исаков (справа) на чемпионате мира. Турция, 2018 год

— На местных турнирах конкуренция большая?

— Нет. Заранее уверен в победе и не чувствую азарта. Хочется соперников посильнее. В то же время надо давать дорогу молодым. Поэтому начинаю пробоваться в категории «мастера», где выступают атлеты старше 40 лет (без инвалидности). На чемпионате Кыргызстана — 2019 стал вторым. Весил на шесть килограммов меньше соперников — 84 против 90.

В этом году скорректировал вес до 80 килограммов. В начале марта завоевал четыре золотые награды на чемпионате Бишкека — на обеих руках среди ЛОВЗ и мастеров.

Неделю назад должен был пройти чемпионат Кыргызстана. В апреле в Алматы планировали чемпионат Азии. Я хотел выступить и здесь, и там. Но из-за коронавируса их перенесли. Надеюсь, чемпионат мира не отменят. Он должен пройти в сентябре в Грузии. Хочу попасть на пьедестал и доказать, что зрячие соперники и предвзятые судьи мне не помеха.

— Ездите на соревнования за свой счет?

— Государство частично возместило расходы по поездке на чемпионат мира — 2018. По итогам чемпионата мира — 2019 поддержало лишь тех, кто попал в призеры.

Меня поддерживают друзья и граждане, неравнодушные к спорту и имиджу страны.

Люди с большим потенциалом

— Чем еще занимаетесь?

— Общественной, юридической, правозащитной и немного политической деятельностью. В прошлом году стал вице-президентом Федерации армрестлинга КР. Делаю все, что могу, для его популяризации. Был одним из организаторов чемпионата Бишкека. До этого его несколько лет не проводили.

Фото Толкунбека Исакова. Толкунбек Исаков вне соревнований

— Советуете другим незрячим заняться армрестлингом?

— Не только незрячим. Многие лица с ограниченными возможностями здоровья обладают большим физическим потенциалом и по характеру упорны. В Кыргызстане ЛОВЗ без упорства не выжить. Выстоявшие и чего-то добившиеся в жизни люди могут преуспеть и в спорте. Стараюсь привлекать в него сильных личностей.

В нашем зале дружная компания. На тренировках при необходимости помогаю ЛОВЗ. У нас есть группы в интернете по каждой категории инвалидности — обсуждаем разные проблемы.

На чемпионате Азии — 2019 сборная Кыргызстана завоевала 28 золотых медалей. Тринадцать из них у ЛОВЗ.

Фото Толкунбека Исакова. Толкунбек Исаков (пятый слева) и другие кыргызстанцы на чемпионате Азии. Чолпон-Ата, 2019 год

— Какие проблемы у армрестлеров с инвалидностью?

— В Кыргызстане очень мало спортзалов, куда могли бы без лишних усилий попасть лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Доступ в большинство залов затрудняет отсутствие пандусов и подъездных путей.

Группа поддержки

— Вам трудно все успеть?

— Нет. Вдохновляют близкие. На соревнования езжу с супругой и тремя детьми. Они мои главные болельщики.

— О чем мечтаете?

— Как спортсмен — стать чемпионом мира. Как вице-президент федерации — чтобы государство признало армрестлинг одним из ведущих видов спорта в Кыргызстане. Ведь наши атлеты приносят стране больше медалей, чем представители других видов. Как юрист — чтобы Кыргызстан стал по-настоящему правовым государством, доступным для всего населения, в том числе для ЛОВЗ.