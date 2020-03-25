Толкунбек Исаков: Армрестлинг надо у нас признать одним из ведущих видов спорта

Толкунбек Исаков в детстве из-за болезни полностью лишился зрения. Но это его не сломило. Он выучился на юриста, был депутатом Бишкекского горкенеша. Ныне возглавляет Комитет по защите прав лиц с инвалидностью и занимается армрестлингом. За два года выиграл на чемпионатах Азии четыре золотые медали.
Почему армрестлинг — идеальный вид спорта для инвалидов? О хитростях соперников, борьбе с нечестным судейством, уходе из спорта и триумфальном возвращении 43-летний армрестлер рассказал 24.kg.
Игра не стоила свеч
— В чем прелесть армрестлинга?
— Это захватывающий, недорогой и доступный каждому вид спорта. Можно поочередно бороться правой и левой рукой, и шансы на медаль вдвое выше, чем в других видах. Со стороны армрестлинг может показаться легким: схватки обычно длятся от секунды до минуты. Но к ним долго готовишься. Залог успеха — упорный труд.
— Когда вы им увлеклись?
— В 1996-м. Поначалу увлекался бодибилдингом. В какой-то момент стало скучно просто качать железо. Обратил внимание на армрестлинг — на площади Ала-Тоо часто устраивали турниры. Первые шаги делал там. Затем дебютировал на городских и республиканских чемпионатах. Тогда боролись не стоя, как сейчас, а сидя. Это намного сложнее. Все зависело от силы рук и связок, а использовать массу тела было невозможно. Весовых категорий было мало; лица с инвалидностью выступали в общей группе. Несмотря на это, мне всегда удавалось попасть в призеры.
В полуфинале одного из турниров у меня хрустнул мыщелок правого локтя. Испытал сильную боль и уступил. Затем, несмотря на травму, выиграл схватку за бронзу. Бывали и другие повреждения. Спортивная медицина была хуже, чем сегодня. Я долго лечился. Выгоды от достижений не имел — призы были символическими. Посчитав, что гробить здоровье ни к чему, бросил армрестлинг. Ходил в зал только для поддержки формы.
Вторая попытка
— Кто посоветовал вам вернуться в большой спорт?
— Президент Азиатской федерации армрестлинга Джээнбек Мукамбетов. «Ты сильный. Это твой шанс проявить себя», — сказал он перед чемпионатом Азии — 2017. В программе было много весовых категорий, незрячие боролись отдельно. Но я не стал участвовать. Затем, оценив свои перспективы, все же вернулся.
Занимаюсь трижды в неделю по два-три часа у Константина Клейнера. Это один из лучших тренеров Кыргызстана — внимательный, мягкий и неутомимый. Перед чемпионатом Азии — 2019 мы набрали группу учеников с инвалидностью. Бывало, некоторые подолгу что-то не понимали. Константин терпеливо объяснял.
В жизни бывают стрессы. Тренировки помогают избавиться от негатива. После них хочется жить и радоваться. Турниры проходят в атмосфере праздника.
— Слепота в спорте мешает?
— В целом нет. Единственное неудобство — когда тренер показывает новое упражнение, я должен потрогать его, чтобы понять технику выполнения.
Когда зрячие претворяются слепыми
— Как складывается карьера после возвращения?
— Дважды выиграл чемпионат Кыргызстана. Получил звание мастера спорта. Взял четыре золота (на правой и левой руке) на чемпионатах Азии в Казахстане и Чолпон-Ате.
На чемпионате мира — 2018 в Турции занял пятое место. Уровень турнира и многих атлетов меня восхитил. Кое-что разочаровало. Участников допускали на основании медицинских справок, выданных в их странах. В моей категории почему-то было много зрячих. В перерывах они свободно передвигались и смотрели турнир на мониторах, а когда надо было выступать, изображали слепых, и их вели под руку.
В прошлом году на чемпионате мира в Румынии стал четвертым. Мне присуждали необоснованные фолы. Наша команда подавала и выигрывала апелляции. Но бронза все же ускользнула из рук.
— На местных турнирах конкуренция большая?
— Нет. Заранее уверен в победе и не чувствую азарта. Хочется соперников посильнее. В то же время надо давать дорогу молодым. Поэтому начинаю пробоваться в категории «мастера», где выступают атлеты старше 40 лет (без инвалидности). На чемпионате Кыргызстана — 2019 стал вторым. Весил на шесть килограммов меньше соперников — 84 против 90.
В этом году скорректировал вес до 80 килограммов. В начале марта завоевал четыре золотые награды на чемпионате Бишкека — на обеих руках среди ЛОВЗ и мастеров.
Неделю назад должен был пройти чемпионат Кыргызстана. В апреле в Алматы планировали чемпионат Азии. Я хотел выступить и здесь, и там. Но из-за коронавируса их перенесли. Надеюсь, чемпионат мира не отменят. Он должен пройти в сентябре в Грузии. Хочу попасть на пьедестал и доказать, что зрячие соперники и предвзятые судьи мне не помеха.
— Ездите на соревнования за свой счет?
— Государство частично возместило расходы по поездке на чемпионат мира — 2018. По итогам чемпионата мира — 2019 поддержало лишь тех, кто попал в призеры.
Меня поддерживают друзья и граждане, неравнодушные к спорту и имиджу страны.
Люди с большим потенциалом
— Чем еще занимаетесь?
— Общественной, юридической, правозащитной и немного политической деятельностью. В прошлом году стал вице-президентом Федерации армрестлинга КР. Делаю все, что могу, для его популяризации. Был одним из организаторов чемпионата Бишкека. До этого его несколько лет не проводили.
— Советуете другим незрячим заняться армрестлингом?
— Не только незрячим. Многие лица с ограниченными возможностями здоровья обладают большим физическим потенциалом и по характеру упорны. В Кыргызстане ЛОВЗ без упорства не выжить. Выстоявшие и чего-то добившиеся в жизни люди могут преуспеть и в спорте. Стараюсь привлекать в него сильных личностей.
В нашем зале дружная компания. На тренировках при необходимости помогаю ЛОВЗ. У нас есть группы в интернете по каждой категории инвалидности — обсуждаем разные проблемы.
На чемпионате Азии — 2019 сборная Кыргызстана завоевала 28 золотых медалей. Тринадцать из них у ЛОВЗ.
— Какие проблемы у армрестлеров с инвалидностью?
— В Кыргызстане очень мало спортзалов, куда могли бы без лишних усилий попасть лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Доступ в большинство залов затрудняет отсутствие пандусов и подъездных путей.
Группа поддержки
— Вам трудно все успеть?
— Нет. Вдохновляют близкие. На соревнования езжу с супругой и тремя детьми. Они мои главные болельщики.
— О чем мечтаете?
— Как спортсмен — стать чемпионом мира. Как вице-президент федерации — чтобы государство признало армрестлинг одним из ведущих видов спорта в Кыргызстане. Ведь наши атлеты приносят стране больше медалей, чем представители других видов. Как юрист — чтобы Кыргызстан стал по-настоящему правовым государством, доступным для всего населения, в том числе для ЛОВЗ.