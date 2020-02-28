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Спорт

Триумф «Манчестер Юнайтед», провал «Арсенала». Результаты матчей Лиги Европы

В Лиге Европы 27 февраля прошло 14 матчей 1/16 финала.

На этой стадии турнира команды играют друг с другом дважды: дома и в гостях. Первые матчи прошли на прошлой неделе. Накануне состоялись ответные.

«Манчестер Юнайтед» со счетом 5:0 разгромил «Брюгге». Голы забили Бруну Фернандеш (27-я минута, с пенальти), Одион Игало (34-я минута), Скотт Мактоминай (41-я минута) и Фред (82-я и 93-я минуты). Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала.

«Бенфика» и «Шахтер» сыграли со счетом 3:3. У «Бенфики» особо отличился Рубен Диаш, поразивший свои и чужие ворота. По сумме двух встреч в следующий круг вышел «Шахтер».

«Арсенал» на своем поле неожиданно проиграл «Олимпиакосу» — 1:2. Гости вышли вперед на 53-й минуте усилиями Пап Сиссе. Так как первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Арсенала», по истечении 90 минут назначили дополнительное время. На 113-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет. За минуту до финального свистка Юссеф Эль-Араби принес «Олимпиакосу» победу. Греческий клуб выходит в 1/8 финала, а «Арсенал» выбывает.

«Севилья» дома не смогла победить «ЧФР Клуж» — 0:0. Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:1. За счет гола на чужом поле «Севилья» идет дальше.

Один матч Лиги Европы прошел 26 февраля и один намечен на сегодня. Результаты и расписание всех игр этого турнира — здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/144989/
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