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Спорт

Болевые и нокауты. В Бишкеке прошел зрелищный турнир по ММА

Смешанные единоборства — один из самых популярных видов спорта в Кыргызстане. Прошедший 22-23 февраля открытый чемпионат Бишкека это доказал. Он собрал более 300 бойцов-любителей 12-32 лет из столицы и регионов, а также из Казахстана.

«Я уже бывал на ваших соревнованиях. В этот раз привез пятерых учеников, — сообщил 24.kg тренер Абдулазиз Рахымжан из Алматы. — Чемпионат проходит на высшем уровне. Надеюсь, он укрепит дружбу между нашими народами. Будем рады вашим бойцам на наших турнирах».

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод открытого чемпионата Бишкека по ММА

В любительских ММА, в отличие от профессиональных, есть защитная экипировка. Бои короче. Некоторые удары (например, коленом в голову) запрещены. Но с другими единоборствами их все равно не спутаешь. Разнообразие приемов и динамика делают этот вид спорта необычайно зрелищным. Чем моложе спортсмены, тем смелее рвутся в бой.

Многие поединки завершались за 15-20 секунд ввиду явного преимущества одного из спортсменов либо болевого приема. В некоторых боях участники были равны по силам, и судьи назначали дополнительный раунд.

Женские бои наряду с детскими были самыми бескомпромиссными. Чемпионками в своих категориях стали Анастасия Браташова, Ева Вишнякова и Бактыгул Мухамбеталиева.

«Раньше я дралась с девочками на улице. Чтобы постоять за себя, занялась единоборствами. Мой авторитет вырос. Теперь никто не трогает, — сказала 24.kg одна из участниц, 16-летняя Жанара Абдуллаева. — За восемь месяцев в ММА выиграла 11 медалей. Смотрю бои Валентины Шевченко. Мечтаю добиться такого же успеха».

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод открытого чемпионата Бишкека по ММА

Среди мужчин победили Эрмек Бузурматов (весовая категория 52,2 кг), Руслан Касымалы (56,7 кг), Ырысбек Шарипов (61 кг), Кайырбек уулу Нурсултан (65,8 кг), Магомед Исаев (77,1 кг), Элдос Кубанычбеков (83,9 кг) и Бактыбек уулу Акбар (свыше 93 кг).

Бахтияр Наврузов занимается ММА шестой год. Был чемпионом республики, представлял ее на двух чемпионатах мира. «В сегодняшнем турнире не участвовал. Знаю, что легко бы выиграл. Уступил дорогу молодежи. Выставил своих учеников, — сказал 24.kg 26-летний спортсмен. — Любительские ММА труднее профессиональных. Чтобы стать лучшим, надо провести четыре-шесть боев за турнир. Это хорошее испытание и проверка сил. А профессионалы к одному бою порой готовятся полгода. Я накопил немало опыта и планирую перейти в профессионалы. Хочу представлять Кыргызстан в одном из сильнейших промоушенов мира».

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод открытого чемпионата Бишкека по ММА

Президент Федерации ММА и панкратиона КР Александр Голенко сообщил 24.kg, что во всех регионах проводятся отборочные турниры. Нынешний — один из них. Сильнейшие бойцы в апреле выступят на чемпионате республики. Там определятся члены сборной, которая поедет в Казахстан на чемпионат Азии и в Бахрейн на чемпионат мира.

«Недавно мы с коллегами из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана объединились в центрально-азиатскую конфедерацию ММА. Будем обмениваться опытом и проводить совместные сборы, — отметил Александр Голенко. — Многие любители со временем переходят в профессионалы. Чтобы им было, где выступать, наша федерация открыла лигу PFL KG. Недавно провели крупный профессиональный турнир. Через неделю намечается еще один».
Ссылка: https://24.kg/sport/144552/
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