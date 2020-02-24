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Спорт

Кыргызстанцы повторили лучший результат в истории чемпионатов Азии по борьбе

Фото UWW. Эпизод чемпионата Азии - 2020 по борьбе

Сборная Кыргызстана завершила выступление на чемпионате Азии по борьбе.

Он проходил 18-23 февраля в Нью-Дели (Индия). Наши борцы греко-римского стиля взяли два серебра и три бронзы, вольники — по два золота и бронзы, женщины — серебро и бронзу.

В целом у сборной КР 11 наград — столько же, сколько на чемпионате Азии — 2018, проходившем в Бишкеке. Это ее лучший результат по количеству медалей на турнире такого уровня. Интересно, что и по качеству наград результат с ЧА — 2018 одинаков: две золотые, три серебряные и шесть бронзовых.

На нынешнем чемпионате путевки на Олимпиаду не разыгрывались. Азиатский лицензионный турнир пройдет в марте в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/sport/144479/
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