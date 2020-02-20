Откровенная и чувственная: фигуристка Бетина Попова покинула спорт

Чемпионка Универсиады 2019 года Бетина Попова, выступающая в танцах на льду, разбила сердца поклонников фигурного катания объявлением о завершении карьеры. Об этом сообщило РИА Новости.

Причиной завершения спортивной карьеры стали травмы.

В паре с Сергеем Мозговым прекрасная фигуристка неоднократно завоевывала медали на юниорских чемпионатах России и международных соревнованиях.

Бетина Попова родилась во Владивостоке 2 ноября 1996 года. Начала заниматься фигурным катанием в 2002 году в возрасте шести лет.

Поклонники спортсменки не раз выделяли искренность и чувственность ее выступлений. Бетина Попова признавалась, что сейчас в фигурном катании есть тренд на сексуальность.

В октябре 2019 года смелая фигуристка отметилась критикой правил современного фигурного катания. По ее мнению, если раньше в танцах на льду ценился творческий подход, то сейчас большинство программ стремятся к однотипности.

Бетина не раз называла лучшей подругой другую фигуристку Елизавету Туктамышеву, которая тоже прославилась яркими и откровенными образами в выступлениях на льду.

Хочется верить, что, несмотря на завершение карьеры, фанаты еще не раз увидят выступления этой прекрасной и яркой фигуристки в различных шоу.