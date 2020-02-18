17:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

«Боруссия» — «ПСЖ», «Атлетико» — «Ливерпуль». В Лиге чемпионов стартует плей-офф

Фото britwatchsports.com. Трофей Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов сегодня стартует плей-офф.

По итогам группового этапа определилось 16 участников 1/8 финала. Это представители пяти стран — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

На 18 февраля намечены поединки «Боруссия» — «ПСЖ» и «Атлетико» — «Ливерпуль». 19 февраля «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпциг», а «Аталанта» с «Валенсией». Остальные игры 1/8 финала пройдут 25-26 февраля.

Путевки в четвертьфинал разыгрываются по сумме двух матчей — дома и в гостях. Ответные поединки состоятся в марте.

Подробное расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов — здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/143957/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
Вместо Федерации футбола — Кыргызский футбольный союз. Почему переименовали
Бахадыр Кочкаров возглавил судейский комитет Кыргызского футбольного союза
Нелепый гол в свои ворота на последних минутах матча забили в Нидерландах
АФК сурово наказала туркменский клуб за срыв игры с кочкор-атинским «Нефтчи»
Туркменские футболисты сорвали матч Кубка АФК с кочкор-атинским «Нефтчи»
Легенда кыргызского футбола: В 1990-х наша сборная была не слабее нынешней
Лучший футболист Кыргызстана 2019 года будет играть за казахстанский «Кайрат»
Три пенальти подряд отбили вратарь и защитник турецкого клуба
Жгучая футболистка из Венесуэлы покоряет сердца шотландских болельщиков
Защитник сборной Кыргызстана по футболу будет играть в Высшей лиге Индонезии
Популярные новости
У&nbsp;тренера Айсулуу Тыныбековой юбилей. Как его поздравили члены команды У тренера Айсулуу Тыныбековой юбилей. Как его поздравили члены команды
Из-за жестокой драки прервали матч НХЛ Из-за жестокой драки прервали матч НХЛ
НОК Кыргызстана объяснил, почему на&nbsp;Олимпиаду сборная поедет в&nbsp;китайской форме НОК Кыргызстана объяснил, почему на Олимпиаду сборная поедет в китайской форме
Вместо Федерации футбола&nbsp;&mdash; Кыргызский футбольный союз. Почему переименовали Вместо Федерации футбола — Кыргызский футбольный союз. Почему переименовали
Бизнес
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
18 февраля, вторник
17:36
Инцидент в онкоцентре. Медикам объявлены выговоры Инцидент в онкоцентре. Медикам объявлены выговоры
17:26
Госстрой возглавил Урматбек Кокочаров
17:23
Госэкотехинспекцию возглавил Мырзабек Жыпаркулов. Раньше работал в MegaCom
17:23
Владелец Amazon выделит $10 миллиардов на борьбу с изменением климата
17:02
«Боруссия» — «ПСЖ», «Атлетико» — «Ливерпуль». В Лиге чемпионов стартует плей-офф