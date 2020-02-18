В Лиге чемпионов сегодня стартует плей-офф.

По итогам группового этапа определилось 16 участников 1/8 финала. Это представители пяти стран — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

На 18 февраля намечены поединки «Боруссия» — «ПСЖ» и «Атлетико» — «Ливерпуль». 19 февраля «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпциг», а «Аталанта» с «Валенсией». Остальные игры 1/8 финала пройдут 25-26 февраля.

Путевки в четвертьфинал разыгрываются по сумме двух матчей — дома и в гостях. Ответные поединки состоятся в марте.

Подробное расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов — здесь.