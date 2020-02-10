Нелепый гол в свои ворота на последних минутах матча забили в Нидерландах

Нелепым голом в собственные ворота отметился игрок голландского «Виллем II» Майк Ндайишимий в матче 22-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ. Об этом сообщило РИА Новости.

На исходе матча хавбек «Виллема» покатил мяч в сторону вратаря своей команды, но не заметил, что голкипер вышел из ворот. В итоге счет игры стал для клуба из Тилбурга разгромным — 3:0 в пользу ПСВ.

He must have seen a ghost in net pic.twitter.com/ZbvBErFZCN — ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2020

По итогам 22 матчей «Виллем II» занимает четвертое место в турнирной таблице национального чемпионата, ПСВ расположился на пятой строке.