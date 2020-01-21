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Спорт

Три пенальти подряд отбили вратарь и защитник турецкого клуба

Необычный эпизод произошел в матче третьей по силе лиги Турции по футболу между командами «Ушакспор» и «Эргене». Об этом сообщило РИА Новости.

На последней минуте основного времени, при счете 2:0 в пользу «Ушакспора», арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.

По мнению арбитра, голкипер рано вышел из ворот, за что получил желтую карточку. Вратарь отразил удар и со второй попытки, но снова совершил аналогичное нарушение и был удален с поля за вторую желтую карточку.

В итоге место в воротах занял полевой игрок, который смог парировать удар футболиста «Эргене» без нарушений.
Ссылка: https://24.kg/sport/141093/
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