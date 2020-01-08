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Спорт

Американский режиссер снял фильм про Айсулуу Тыныбекову

Американский режиссер Рейчел Сайн сняла фильм про первого чемпиона мира среди взрослых в истории борьбы Кыргызстана Айсулуу Тыныбекову. Трейлером фильма поделилась консультационный продюсер проекта Асель Шерниязова.

Фильм называется Aisuluu: Against the Wind («Айсулуу: против ветра»).

Айсулуу рассказывает о начале карьеры и о том, как на международных состязаниях представляла Кыргызстан, показывала родину на карте другим спортсменам, которые ранее не слышали о республике.

«Сейчас главная цель — завоевать медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио», — говорит Айсулуу Тыныбекова.

На своей странице в Facebook Рейчел Сайн поблагодарила всех друзей и тех, кто ее поддерживает в создании фильма. Девушка пишет, что для нее это большая честь — документировать путешествие Айсулуу Тыныбековой на предстоящие Олимпийские игры в Токио.

Как отмечается, в ленте будет показан жизненный путь Тыныбековой к званию чемпионки мира по женской вольной борьбе.

Айсулуу Тыныбекова стала первой кыргызстанкой, выигравшей чемпионат мира по женской борьбе.

Спортсменку практически сразу после победы поздравил по телефону президент Сооронбай Жээнбеков, а позднее вручил сертификат на трехкомнатную квартиру.
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