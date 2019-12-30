19:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

В Кыргызстане определились лучшие молодые боксеры

Фото ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Кыргызстана среди молодежи по боксу

В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана среди молодежи по боксу. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

На ринг вышли 124 спортсмена. Первое место заняли Эльдияр Темирбеков (46 кг), Садырбек уулу Бактыбек (49 кг), Тилек уулу Жакшылык (52 кг), Жанторо Ташиев (56 кг), Аскат Култаев (60 кг). Также победили Сатыбалды уулу Сагын (64 кг), Ырыскелди Кутбердиев (69 кг), Абдурасул уулу Бегалы (75 кг), Александр Дресвянников (81 кг), Халит Алиев (91 кг) и Мирлан уулу Мирастан (свыше 91 кг).

Лучшим боксером турнира признали Аската Култаева, лучшим судьей — Акназара Кенжебаева. За волю к победе наградили Самандара Тороходжаева.

Чемпионат КР среди взрослых прошел в октябре.
Ссылка:
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Боксер Эржан Тургумбеков: Рой Джонс показал «класс» в знак восхищения моим боем
Бишкек принимает чемпионат Центральной Азии по бирманскому боксу
Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника
Кыргызстанец Азат Усеналиев победил на Кубке мира по боксу
Боксер из Кыргызстана победил на турнире Роя Джонса
Боксеры из Кыргызстана выиграли три медали в России
Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по боксу
Боксер из Кыргызстана Нурадин Рустамбек уулу стал чемпионом Азии
Кыргызстанец Азат Усеналиев выиграл крупный международный турнир по боксу
Туркбай уулу Мирлан, Адылбек уулу Эркин. Кто еще выиграл чемпионат КР по боксу
Популярные новости
На&nbsp;глазах Хабиба. Кыргызстанец победил на&nbsp;крупном турнире по&nbsp;ММА На глазах Хабиба. Кыргызстанец победил на крупном турнире по ММА
Боксер Эржан Тургумбеков: Рой Джонс показал &laquo;класс&raquo; в&nbsp;знак восхищения моим боем Боксер Эржан Тургумбеков: Рой Джонс показал «класс» в знак восхищения моим боем
Грация и&nbsp;красота: эта гимнастка покорила Олимпиаду, покорит и&nbsp;вас Грация и красота: эта гимнастка покорила Олимпиаду, покорит и вас
Самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия определил Forbes Самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия определил Forbes
Бизнес
По&nbsp;итогам 2019 года &laquo;Керемет Банк&raquo; награжден медалью и&nbsp;благодарственным письмом По итогам 2019 года «Керемет Банк» награжден медалью и благодарственным письмом
MegaCom в&nbsp;очередной раз подтвердил нацеленность на&nbsp;качество MegaCom в очередной раз подтвердил нацеленность на качество
Максатбек Ишенбаев о&nbsp;планах на&nbsp;2020-й, цифровизации и&nbsp;трансформации &laquo;Бай Тушума&raquo; Максатбек Ишенбаев о планах на 2020-й, цифровизации и трансформации «Бай Тушума»
Новогодние акции от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;75&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера Новогодние акции от MegaCom — скидки до 75 процентов на красивые номера
30 декабря, понедельник
19:01
Цифра дня. 1,9 миллиарда сомов поступило от борьбы с коррупцией Цифра дня. 1,9 миллиарда сомов поступило от борьбы с ко...
18:46
Обвиняемого в краже дела о мародерстве Абдували Акжолова признали невменяемым
18:24
В Джалал-Абаде в доме у мужчины, воюющего в Сирии, милиция нашла оружие
18:23
В «Евразийском сберегательном банке» продлили режим временной администрации
18:02
В Кыргызстане определились лучшие молодые боксеры