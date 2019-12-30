В Кыргызстане определились лучшие молодые боксеры

В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана среди молодежи по боксу. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

На ринг вышли 124 спортсмена. Первое место заняли Эльдияр Темирбеков (46 кг), Садырбек уулу Бактыбек (49 кг), Тилек уулу Жакшылык (52 кг), Жанторо Ташиев (56 кг), Аскат Култаев (60 кг). Также победили Сатыбалды уулу Сагын (64 кг), Ырыскелди Кутбердиев (69 кг), Абдурасул уулу Бегалы (75 кг), Александр Дресвянников (81 кг), Халит Алиев (91 кг) и Мирлан уулу Мирастан (свыше 91 кг).

Лучшим боксером турнира признали Аската Култаева, лучшим судьей — Акназара Кенжебаева. За волю к победе наградили Самандара Тороходжаева.

Чемпионат КР среди взрослых прошел в октябре.