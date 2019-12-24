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Спорт

Гулжигит Алыкулов, Александр Крестинин. Футболистов наградили по итогам года

Фото ФФ КР. Лучший футболист 2019 года в Кыргызстане Гулжигит Алыкулов

Федерация футбола КР 23 декабря подвела итоги 2019-го.

«Это был необыкновенный год. Год нашего прорыва. Весь мир заговорил о Кыргызстане и кыргызском футболе, — сказал на торжественной церемонии президент ФФ КР Канатбек Маматов. — Мы проделали колоссальную работу — провели ряд важных турниров и матчей отборочного цикла. Готовы к новым победам».

По итогам года лучшей региональной ассоциацией признана иссык-кульская, лучшей командой — женская сборная Кыргызстана (до 15 лет).

Лучшим судьей назван Сергей Грищенко, лучшим игроком профессиональной лиги — Фархат Мусабеков (клуб «Дордой»), лучшим тренером — Александр Крестинин (сборная КР и «Дордой»).

«Начало года было удачным. Мы долго готовились к Кубку Азии и выступили там достойно, были конкурентоспособны. Были, конечно, и неудачи. Но все относительно. Только через трудности можем развиваться. Постепенно движемся вперед», — отметил Александр Крестинин.

Лучшим футболистом года стал 19-летний Гулжигит Алыкулов (клуб «Неман», Беларусь). «Хочу поблагодарить Всевышнего, что дает мне шанс играть за границей. Спасибо моей семье, — сказал он. — Будем радовать всех наших поклонников. Спасибо всем за поддержку. У меня была мечта попасть в национальную сборную и играть в ней. В этом году она сбылась».

Также отмечены деятели футзала. Лучшим судьей стал Нурдин Букуев, тренером — Данияр Абдыраимов, игроком — Максат Алимов (оба из клуба EREM).

Напомним, что в 2019 году национальная сборная Кыргызстана по футболу провела 11 матчей: три выиграла, две завершила вничью и шесть проиграла.
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