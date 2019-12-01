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Спорт

Боксеры из Кыргызстана выиграли три медали в России

Фото Орзубека Назарова. Азат Кубатов (сверху второй слева) на турнире в России

Боксеры из Кыргызстана выиграли три медали на международном турнире в России. Об этом сообщил вице-президент федерации данного вида спорта КР Орзубек Назаров.

Традиционные состязания памяти Владислава Стрижова прошли 28-30 ноября в городе Надыме (Россия). Участвовали представители России, Германии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Сербии и Украины.

Отечественные боксеры Азат Кубатов и Сатыбалды уулу Сагын в свои весовых категориях выиграли по три боя и стали чемпионами. Токтосун уулу Бакыт занял третье место.

В 2018 году на аналогичном турнире у кыргызстанцев было две награды.
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