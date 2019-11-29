В Кыргызстане призвали не раскалывать Федерацию шахмат

Представители Федерации шахмат Кыргызстана сегодня на пресс-конференции в 24.kg призвали не раскалывать ее.

Директор шахматной школы «Чемпион» Эсенбек Базакечов сообщил, что в августе Талант Мамытов, занимавший пост вице-президента федерации, потребовал у ее главы Милана Турпанова провести съезд и уйти в отставку.

Милан Турпанов собрал тренерский совет, и тот наметил съезд на январь 2020-го. В это время в Бишкеке ежегодно проходит чемпионат Кыргызстана среди детей, и на него собирается максимальное число игроков, тренеров и судей со всей страны.

Однако инициативная группа во главе с Талантом Мамытовым почему-то не захотела ждать января и собрала внеочередной съезд. «Предыдущий съезд федерации проходил в январе 2019 года. Тогда вопросов к Милану Турпанову не было», — сказал Эсенбек Базакечов.

Мать шахматистки Чолпон Асанбекова заявила, что фамилия ее ребенка оказалась в числе тех, кто инициировал внеочередной съезд. «Не знаю, почему ее туда включили», — отметила она.

Федерация требовала запретить внеочередной съезд. Ленинский суд издал определение. Но его провели: сняли Милана Турпанова с должности и назначили новым главой Таланта Мамытова.

Советник Федерации шахмат КР Муратбек Джансаков заметил, что данный съезд был нелегитимным.

Делегат из Таласской области Кубанычбек Жеенчороев и арбитр ФИДЕ Даниял Абдивалиев пояснили, что шахматы развиваются не только в столице. Нельзя не учитывать мнения регионов. «Перед съездами в регионах проходят конференции и делегируют представителей. На внеочередном съезде такого не было, — сказал Кубанычбек Жеенчороев. — Приложим все усилия, чтобы на съезде в январе мирно решить спорные вопросы. Шахматное сообщество против разрыва нашей федерации на две воинствующие части. Возможно, разрыва хотят федерации других государств».

Делегат из Иссык-Кульской области Доолот Мамбетов подчеркнул позитивную работу Милана Турпанова и успехи юных шахматистов. «Президент федерации работает коллегиально. Последовательно выводит Кыргызстан на передовые позиции в шахматах. Скандал оттянет назад сделанное коллективным трудом», — заявил он.

Эта ситуация — попытка рейдерского захвата общественной организации. Все вопросы призываю решить в январе на законном съезде. Пока мы, несмотря ни на что, работаем и проводим мероприятия. Милан Турпанов

Пресс-конференцию посетил юрист инициативной группы Аскат Чыналы. Он сообщил 24.kg, что их группа действует в соответствии с уставом федерации и внеочередной съезд был легитимным. Определение суда о его запрете отправили на обжалование.