Зажигательно и зрелищно. В Кыргызстане возрождают аэробную гимнастику

Художественную и спортивную гимнастику знают и любят многие. А вот про аэробную слышали далеко не все. В Кыргызстане ее раньше развивали, но после распада СССР перестали. Теперь возрождают. Накануне впервые провели международный турнир Open Cup Bishkek.

Фото 24.kg. Эпизод состязаний по аэробной гимнастике

Генеральный секретарь Федерации гимнастики КР Ольга Мухамедвалиева рассказала 24.kg, что в советское время в республике был замечательный тренер — Равиля Перекокина. Ее подопечные преуспевали на международной арене. Например, на Играх доброй воли заняли второе место. Но потом она уехала за границу, и развивать аэробную гимнастику стало некому.

Идея возродить ее принадлежит тренеру Ирине Ференц. Она в свое время входила в команду Равили Перекокиной. «Раньше у нас этим видом увлекались люди, пришедшие из других направлений гимнастики. С нуля детей не готовили. Сейчас в Бишкеке четыре тренера по аэробной гимнастике. Наши двери открыты для всех, — сказала 24.kg Ирина Ференц. — В феврале мы провели первенство Бишкека. Потом съездили в Калининград узнать последние новшества в правилах. В мае 2020-го собираемся в Баку на чемпионат мира».

Фото 24.kg. Эпизод состязаний по аэробной гимнастике

Аэробная гимнастика напоминает спортивную и художественную, включает многое от различных танцевальных стилей. Выступление длится около 1,5 минуты. Участницы под музыку садятся на шпагат, встают на руки, кувыркаются и делают массу других сложных движений.

За победу боролись спортсменки от 6 до 16 лет из Бишкека, Алматы и Нур-Султана. Кроме индивидуальных были и групповые выступления. Одни элементы участницы выполняли синхронно, а во время других взаимодействовали. Одно трио, например, взялось за руки и сделало несколько па, как в «Танце маленьких лебедей». Зрители пришли в восторг.

«В нашем городе аэробная гимнастика развивается пять лет. Часто возим подопечных на соревнования в Россию, бывали в Чехии. С организаторами нынешнего турнира познакомились летом в Алматы на тренерском семинаре, — сообщила 24.kg тренер и судья Мадина Оспанова из Нур-Султана. — Привезли сюда 14 спортсменов. Для первого раза очень достойные соревнования».

В личном зачете в своих категориях победили Бермет Аширова, Аиша Шарипова, Нургуль Мамашарипова, Амалия Чернышова (все из Бишкека), Алтынай Тулеубай, Виктория Муркина, Елена Мян и Амина Абдуллина (все из Алматы). В групповых состязаниях все золотые медали выиграли алматинки.

Фото 24.kg. Эпизод состязаний по аэробной гимнастике

Шестнадцатилетняя Амалия Чернышова была самой взрослой участницей. Ее выступление получилось необычайно динамичным и зрелищным.

«С четырех лет занимаюсь спортивной гимнастикой. Объездила почти весь мир. Аэробной увлеклась три месяца назад с подачи тренера Ольги Мухамедвалиевой. Сразу понравилось. Она такая зажигательная! Очень похожа на спортивную, но с уклоном в танцы. Самое трудное — сохранять темп, — призналась 24.kg Амалия Чернышова. — Недавно выиграла турнир в Казахстане. В следующем году хочу победить на чемпионате мира».