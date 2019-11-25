Зажигательно и зрелищно. В Кыргызстане возрождают аэробную гимнастику

Художественную и спортивную гимнастику знают и любят многие. А вот про аэробную слышали далеко не все. В Кыргызстане ее раньше развивали, но после распада СССР перестали. Теперь возрождают. Накануне впервые провели международный турнир Open Cup Bishkek.
Генеральный секретарь Федерации гимнастики КР Ольга Мухамедвалиева рассказала 24.kg, что в советское время в республике был замечательный тренер — Равиля Перекокина. Ее подопечные преуспевали на международной арене. Например, на Играх доброй воли заняли второе место. Но потом она уехала за границу, и развивать аэробную гимнастику стало некому.
Идея возродить ее принадлежит тренеру Ирине Ференц. Она в свое время входила в команду Равили Перекокиной. «Раньше у нас этим видом увлекались люди, пришедшие из других направлений гимнастики. С нуля детей не готовили. Сейчас в Бишкеке четыре тренера по аэробной гимнастике. Наши двери открыты для всех, — сказала 24.kg Ирина Ференц. — В феврале мы провели первенство Бишкека. Потом съездили в Калининград узнать последние новшества в правилах. В мае 2020-го собираемся в Баку на чемпионат мира».
Аэробная гимнастика напоминает спортивную и художественную, включает многое от различных танцевальных стилей. Выступление длится около 1,5 минуты. Участницы под музыку садятся на шпагат, встают на руки, кувыркаются и делают массу других сложных движений.
За победу боролись спортсменки от 6 до 16 лет из Бишкека, Алматы и Нур-Султана. Кроме индивидуальных были и групповые выступления. Одни элементы участницы выполняли синхронно, а во время других взаимодействовали. Одно трио, например, взялось за руки и сделало несколько па, как в «Танце маленьких лебедей». Зрители пришли в восторг.
«В нашем городе аэробная гимнастика развивается пять лет. Часто возим подопечных на соревнования в Россию, бывали в Чехии. С организаторами нынешнего турнира познакомились летом в Алматы на тренерском семинаре, — сообщила 24.kg тренер и судья Мадина Оспанова из Нур-Султана. — Привезли сюда 14 спортсменов. Для первого раза очень достойные соревнования».
В личном зачете в своих категориях победили Бермет Аширова, Аиша Шарипова, Нургуль Мамашарипова, Амалия Чернышова (все из Бишкека), Алтынай Тулеубай, Виктория Муркина, Елена Мян и Амина Абдуллина (все из Алматы). В групповых состязаниях все золотые медали выиграли алматинки.
Шестнадцатилетняя Амалия Чернышова была самой взрослой участницей. Ее выступление получилось необычайно динамичным и зрелищным.
«С четырех лет занимаюсь спортивной гимнастикой. Объездила почти весь мир. Аэробной увлеклась три месяца назад с подачи тренера Ольги Мухамедвалиевой. Сразу понравилось. Она такая зажигательная! Очень похожа на спортивную, но с уклоном в танцы. Самое трудное — сохранять темп, — призналась 24.kg Амалия Чернышова. — Недавно выиграла турнир в Казахстане. В следующем году хочу победить на чемпионате мира».