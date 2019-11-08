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Спорт

Победа «Манчестер Юнайтед» и проигрыш «Ромы». Итоги четвертого тура Лиги Европы

В Лиге Европы накануне прошли поединки четвертого тура группового этапа.

Самой крупной победы добился «Эспаньол». Он со счетом 6:0 одолел «Лудогорец». Голы забили Оскар Мелендо (4-я минута), Льюис Лопес (19-я минута), Матиас Варгас (36-я минута, с пенальти), Виктор Кампусано (52-я минута), Адрия Педросо (73-я минута) и Факундо Феррейра (76-я минута). «Эспаньол» с 10 очками уверенно лидирует в группе H.

В группе C «Базель» со счетом 2:1 обыграл «Хетафе» — своего главного конкурента в борьбе за первое место. У победителей отличились Артур Кабрал (8-я минута) и Фабиан Фрай (60-я минута), у проигравших — Хайме Мата (45-я минута, с пенальти).

В группе J «Боруссия» победила «Рому» — 2:1. У «Боруссии» отличился Марку Тюрам (95-я минута). У «Ромы» Федерико Фасио добился редкого достижения, забив в свои и чужие ворота. Благодаря этому успеху «Боруссия» обогнала «Рому» и поднялась с четвертого на второе место в группе.

В группе L «Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан» — 3:0. Отличились Мэйсон Гринвуд (21-я минута), Антони Марсьяль (33-я минута) и Маркус Рашфорд (49-я минута). «Манчестер Юнайтед» сохранил лидерство в группе.

Результаты остальных игр, расписание следующего тура и турнирную таблицу смотрите здесь.
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