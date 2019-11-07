08:52
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Лига чемпионов. «Реал» и «Тоттенхэм» разгромили соперников в четвертом туре

В Лиге чемпионов 6 ноября прошли заключительные матчи четвертого тура группового этапа.

В группе A «Реал» со счетом 6:0 разгромил «Галатасарай». Голы забили Родриго (4-я, 7-я и 92-я минута), Серхио Рамос (14-я минута, с пенальти) и Карим Бензема (45-я и 81-я минута). Благодаря этой победе «Реал» закрепился на втором месте в группе, уступая только «ПСЖ».

В группе B четвертую победу подряд одержала «Бавария». На сей раз со счетом 2:0 повержен «Олимпиакос». Точные удары нанесли Роберт Левандовски (69-я минута) и Иван Перишич (89-я минута).

Идущий вторым в этой же группе «Тоттенхэм» в гостях победил «Црвену Звезду» — 4:0. Отличились Джовани Ло Чельсо (34-я минута), Сон Хын Мин (57-я и 61-я минута) и Кристиан Эриксен (85-я минута).

В группе C борющиеся за второе место «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью — 3:3. У «Динамо» забили Бруно Петкович (25-я минута), Лука Иванушец (83-я минута) и Ариян Адеми (89-я минута), у «Шахтера» — Алан Патрик (13-я минута), Жуниор Мораес (93-я минута) и Тете (98-я минута, с пенальти).

Результаты остальных матчей, расписание следующего тура и турнирную таблицу смотрите здесь.
Ссылка:
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Лига чемпионов. «Челси» и «Аякс» забили друг другу восемь голов в четвертом туре
«Алга» — бронзовый призер чемпионата Кыргызстана по футболу
«Реал» — «Галатасарай», «Зенит» — «РБ Лейпциг». Анонс тура Лиги чемпионов
«Дордой» — 11-кратный чемпион Кыргызстана по футболу
Алимардон Шукуров: Хочу попасть в «Барселону» и сыграть на чемпионате мира
«Алга» разгромила соперника в 26-м туре Кыргызской премьер-лиги
Антирекорд японского вратаря. Пропустил два гола с центра поля за минуту
«Нефтчи» впервые выиграл Кубок Кыргызстана по футболу
Триумф «Севильи» и разгром «Астаны». В Лиге Европы прошли матчи третьего тура
«Алай» победил «Абдыш-Ату» в чемпионате Кыргызстана по футболу
Популярные новости
Кыргызстанец Нурбек Кожобеков&nbsp;&mdash; пятикратный чемпион мира по&nbsp;борьбе на&nbsp;поясах Кыргызстанец Нурбек Кожобеков — пятикратный чемпион мира по борьбе на поясах
Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков&nbsp;&mdash; серебряный призер чемпионата мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков — серебряный призер чемпионата мира по борьбе
Кыргызстанские гольфисты впервые получили звания кандидатов в&nbsp;мастера спорта Кыргызстанские гольфисты впервые получили звания кандидатов в мастера спорта
&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Галатасарай&raquo;, &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;РБ&nbsp;Лейпциг&raquo;. Анонс тура Лиги чемпионов «Реал» — «Галатасарай», «Зенит» — «РБ Лейпциг». Анонс тура Лиги чемпионов
Бизнес
Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов
&laquo;Керемет Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;бизнес-кредитам до&nbsp;15&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах «Керемет Банк» снижает ставки по бизнес-кредитам до 15 процентов годовых в сомах
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Осталось 2&nbsp;дня! Успейте купить смартфоны со&nbsp;скидкой в&nbsp;O!Store Осталось 2 дня! Успейте купить смартфоны со скидкой в O!Store
7 ноября, четверг
08:25
Лига чемпионов. «Реал» и «Тоттенхэм» разгромили соперников в четвертом туре Лига чемпионов. «Реал» и «Тоттенхэм» разгромили соперни...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
6 ноября, среда
23:52
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти сигареты на 2,7 миллиона сомов
23:31
Почти треть домов в Бишкеке не имеют нумерации
23:12
Пользователи WhatsApp смогут сами выбирать, кто их может добавлять в чаты
22:46
В Бишкеке впервые открылся кабинет аудиолога
22:22
ОРВИ и грипп. Эпидемиологическая ситуация пока стабильная