Лига чемпионов. «Реал» и «Тоттенхэм» разгромили соперников в четвертом туре

В Лиге чемпионов 6 ноября прошли заключительные матчи четвертого тура группового этапа.

В группе A «Реал» со счетом 6:0 разгромил «Галатасарай». Голы забили Родриго (4-я, 7-я и 92-я минута), Серхио Рамос (14-я минута, с пенальти) и Карим Бензема (45-я и 81-я минута). Благодаря этой победе «Реал» закрепился на втором месте в группе, уступая только «ПСЖ».

В группе B четвертую победу подряд одержала «Бавария». На сей раз со счетом 2:0 повержен «Олимпиакос». Точные удары нанесли Роберт Левандовски (69-я минута) и Иван Перишич (89-я минута).

Идущий вторым в этой же группе «Тоттенхэм» в гостях победил «Црвену Звезду» — 4:0. Отличились Джовани Ло Чельсо (34-я минута), Сон Хын Мин (57-я и 61-я минута) и Кристиан Эриксен (85-я минута).

В группе C борющиеся за второе место «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью — 3:3. У «Динамо» забили Бруно Петкович (25-я минута), Лука Иванушец (83-я минута) и Ариян Адеми (89-я минута), у «Шахтера» — Алан Патрик (13-я минута), Жуниор Мораес (93-я минута) и Тете (98-я минута, с пенальти).

Результаты остальных матчей, расписание следующего тура и турнирную таблицу смотрите здесь.