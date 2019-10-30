18:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

«Алга» разгромила соперника в 26-м туре Кыргызской премьер-лиги

Фото из архива ФК «Алга». Игроки «Алги» радуются голу

В Кыргызской премьер-лиге 30 октября прошло три матча 26-го тура.

«Алга» со счетом 5:0 разгромила «Академию-Лидер». У «Алги» отличились Ислам Юнусов (14-я минута), Азиз Келдияров (48-я и 70-я) и Азирет Момошев (81-я). Один мяч игрок «Академии-Лидер» забил в свои ворота.

«Илбирс» победил «Кара-Балту» — 4:0. Результативные удары нанесли Аскарбек Салиев (3-я минута), Жаныбек уулу Аманжан (72-я) и Суйунтбек Мамыралиев (77-я). «Кара-Балта» тоже отметилась мячом в свои ворота.

«Дордой» во второй раз за четыре дня встречался с «Нефтчи» (27 октября они играли в финале Кубка КР) и вновь уступил со счетом 0:1. На 30-й минуте отличился Азамат Омуралиев.

Один матч этого тура состоялся 24 октября: «Алай» одолел «Абдыш-Ату» — 3:2.

«Дордой» (60 очков) лидирует в турнирной таблице. Следом идут «Алай» (56) и «Нефтчи» (43). Предпоследний, 27-й тур чемпионата намечен на 3 ноября.
Ссылка:
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
Антирекорд японского вратаря. Пропустил два гола с центра поля за минуту
«Нефтчи» впервые выиграл Кубок Кыргызстана по футболу
Триумф «Севильи» и разгром «Астаны». В Лиге Европы прошли матчи третьего тура
«Алай» победил «Абдыш-Ату» в чемпионате Кыргызстана по футболу
Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 94-е место в рейтинге ФИФА
Судья не заметил волейбольный удар рукой английского футболиста и засчитал гол
Победа «Ливерпуля» и рекорд Месси. Итоги третьего тура Лиги чемпионов
Кыргызская премьер-лига. «Дордой» победил в перенесенном матче 10-го тура
«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» разгромили соперников в Лиге чемпионов
На чемпионате Турции вратарь получил красную карточку на 11-й секунде матча
Популярные новости
Кыргызстанец Рафаэль Физиев одержал первую победу в&nbsp;UFC Кыргызстанец Рафаэль Физиев одержал первую победу в UFC
Более 100 медалей к&nbsp;15&nbsp;годам. История уникальной пловчихи из&nbsp;Кыргызстана Более 100 медалей к 15 годам. История уникальной пловчихи из Кыргызстана
Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал двукратным чемпионом мира по&nbsp;кикбоксингу Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингу
Сборная Кыргызстана уступила команде Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;чемпионат Азии по&nbsp;футзалу Сборная Кыргызстана уступила команде Ирана в отборе на чемпионат Азии по футзалу
Бизнес
Всемирный день сбережений: День открытых дверей в&nbsp;ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан-Ош&raquo; Всемирный день сбережений: День открытых дверей в ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош»
Сложная схема. МЧС заключило четыре договора на&nbsp;аренду одного вертолета Сложная схема. МЧС заключило четыре договора на аренду одного вертолета
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; провел газ в&nbsp;&laquo;Аска-Таш&raquo;, жители ждали этого события 30&nbsp;лет «Газпром Кыргызстан» провел газ в «Аска-Таш», жители ждали этого события 30 лет
Закажи карту &laquo;Элкарт&raquo; в&nbsp;MegaPay Закажи карту «Элкарт» в MegaPay
30 октября, среда
18:30
31 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 31 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:21
Футбольное поле, киоски и реклама. Что снесли в Бишкеке
18:10
Задолженность энергосектора составляет 103 миллиарда сомов
18:09
Конкурс на закупку угля марки ДСШ для ТЭЦ Бишкека не состоялся
18:03
«Алга» разгромила соперника в 26-м туре Кыргызской премьер-лиги