21:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Уникальный гол забил нападающий клуба «Каролина Харрикейнс». Зрители в восторге

Российский нападающий клуба «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников забросил уникальную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймс». Видео появилось в Twitter-аккаунте лиги.

На 49-й минуте Андрей Свечников отличился голом в стиле «лакросс»: он поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за спину вратарю. Россиянин стал первым в истории НХЛ, кто забросил шайбу подобным образом. В Twitter лиги удар назвали «голом года».

Матч завершился победой «Каролины» со счетом 2:1.

Андрей Свечников переехал в США в мае 2016 года. Поначалу он выступал в юниорских хоккейных лигах. В 2018 году форвард подписал трехлетний контракт с «Каролиной». В прошедшем сезоне россиянин вместе с командой дошел до финала Восточной конференции в плей-офф Кубка Стэнли. 
Ссылка:
просмотров: 54
Версия для печати
Материалы по теме
Александр Овечкин упал с вейкборда. Пользователи назвали это лучшим видео дня
Купание Александра Овечкина в фонтане назвали лучшим мемом года
Кыргызстану дали право провести чемпионат мира по хоккею
Глава Федерации хоккея Кыргызстана рассказал, в чем смысл привлечения легионеров
Глава Федерации хоккея Кыргызстана о скандале при отборе на чемпионат мира
Засудили? Кыргызстан выиграл все матчи, но не попал на чемпионат мира по хоккею
Кыргызстан крупно победил Гонконг в отборе на чемпионат мира по хоккею
Кыргызстан разгромил Боснию и Герцеговину в отборе на чемпионат мира по хоккею
Кыргызстан победил Таиланд во втором туре отбора на чемпионат мира по хоккею
Кыргызстан со счетом 14:0 разгромил Кувейт в отборе на чемпионат мира по хоккею
Популярные новости
Кыргызстанец Рафаэль Физиев одержал первую победу в&nbsp;UFC Кыргызстанец Рафаэль Физиев одержал первую победу в UFC
Более 100 медалей к&nbsp;15&nbsp;годам. История уникальной пловчихи из&nbsp;Кыргызстана Более 100 медалей к 15 годам. История уникальной пловчихи из Кыргызстана
Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал двукратным чемпионом мира по&nbsp;кикбоксингу Кыргызстанец Авазбек Аманбеков стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингу
Сборная Кыргызстана уступила команде Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;чемпионат Азии по&nbsp;футзалу Сборная Кыргызстана уступила команде Ирана в отборе на чемпионат Азии по футзалу
Бизнес
Всемирный день сбережений: День открытых дверей в&nbsp;ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан-Ош&raquo; Всемирный день сбережений: День открытых дверей в ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош»
Сложная схема. МЧС заключило четыре договора на&nbsp;аренду одного вертолета Сложная схема. МЧС заключило четыре договора на аренду одного вертолета
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; провел газ в&nbsp;&laquo;Аска-Таш&raquo;, жители ждали этого события 30&nbsp;лет «Газпром Кыргызстан» провел газ в «Аска-Таш», жители ждали этого события 30 лет
Закажи карту &laquo;Элкарт&raquo; в&nbsp;MegaPay Закажи карту «Элкарт» в MegaPay
30 октября, среда
21:46
Уникальный гол забил нападающий клуба «Каролина Харрикейнс». Зрители в восторге Уникальный гол забил нападающий клуба «Каролина Харрике...
21:24
Работа мечты. Компания ищет путешественника и готова платить более $ 31 тысячи
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 октября: без осадков
20:45
Facebook научил нейросеть обманывать системы распознавания лиц
20:31
В 2019 году переговоры Кыргызстана и России были интенсивными и динамичными