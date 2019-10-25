Триумф «Севильи» и разгром «Астаны». В Лиге Европы прошли матчи третьего тура

В Лиге Европы накануне прошло 24 матча третьего тура группового этапа.

В группе A «Севилья» со счетом 3:0 одолела «Дюделанж». Отличились Франко Васкес (48-я и 75-я минуты) и Мунир Эль-Хаддади (78-я минута). Для «Севильи» это третья победа подряд.

В группе C первую победу одержал «Краснодар» — со счетом 2:0 повержен «Трабзонспор». Голы забили Маркус Берг (49-я минута) и Тонни де Вильена (92-я минута).

В группе E «Селтик» был сильнее «Лацио» — 2:1. У победителей отличились Райан Кристи (67-я минута) и Кристофер Жюльен (89-я минута), у проигравших — Мануэль Лаццари (40-я минута). «Селтик» (7 очков) сохраняет первое место в турнирной таблице.

Самым результативным получился матч в группе L, где «АЗ Алкмар» разгромил «Астану» — 6:0. Голы забили Теун Коопмейнерс (39-я и 83-я минуты, оба с пенальти), Мирон Боадю (43-я минута), Калвин Стенгс (77-я минута), Юкинари Сугавара (85-я минута) и Уссама Идрисси (92-я минута). Это третье поражение «Астаны».

Результаты остальных игр, расписание и турнирную таблицу смотрите здесь.