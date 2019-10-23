«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» разгромили соперников в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов 22 октября прошли восемь матчей третьего тура.

В группе A «ПСЖ» в гостях разгромил «Брюгге» — 5:0. Голы забили Мауро Икарди (7-я и 63-я минуты) и Килиан Мбаппе (61-я, 79-я и 83-я минуты). Для «ПСЖ» это третья победа подряд.

В группе B «Тоттенхэм» с таким же счетом обыграл «Црвену Звезду». Результативные удары нанесли Гарри Кейн (9-я и 72-я минута), Сон Хын Мин (16-я и 44-я минуты) и Эрик Ламела (57-я минута). Благодаря этому успеху «Тоттенхэм» вышел на второе место в группе.

В группе C «Манчестер Сити» одолел «Аталанту» — 5:1. У победителей забили Серхио Агуэрро (34-я и 38-я минуты, с пенальти) и Рахим Стерлинг (58-я, 64-я и 69-я минуты), у проигравших — Руслан Малиновский (28-я минута, с пенальти). «Манчестер Сити» (9 очков) уверенно возглавляет турнирную таблицу.

В группе D «Ювентус» победил «Локомотив» - 2:1. Оба мяча за итальянский клуб забил Пауло Дибала (77-я и 79-я минутыа). У «Локомотива» отличился Алексей Миранчук (30-я минута). «Ювентус» (7 очков) лидирует в группе. «Локомотив» (3 очка) – третий.

Результаты остальных матчей, расписание предстоящих и турнирную таблицу смотрите здесь.