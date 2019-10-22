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Спорт

«Аякс» — «Челси», «Интер» — «Боруссия» и другие. В Лиге чемпионов третий тур

Фото britwatchsports.com. Трофей Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов 22-23 октября пройдут поединки третьего тура группового этапа.

Лидер группы A «ПСЖ» (Франция) в гостях сыграет с занимающим второе место «Брюгге» (Бельгия). Идущий последним «Реал» (Испания) встретится с «Галатасараем» (Турция).

В группе E действующий победитель турнира «Ливерпуль» (Англия) сыграет с «Генком» (Бельгия).

В группе F итальянский «Интер» в первых двух турах набрал лишь очко. В предстоящей игре с немецкой «Боруссией» ему нужна победа. «Барселона» (Испания) отправилась в гости к «Славии» (Чехия).

В группе G лидирует «Зенит» (Россия). Он попытается взять три очка в матче с «РБ Лейпциг» (Германия). Португальская «Бенфика» примет французский «Лион».

Один из самых интересных матчей тура в группе H — одержавший две победы на старте «Аякс» (Нидерланды) дома сразится с «Челси» (Англия).

В этой же группе «Лилль» (Франция) сыграет с «Валенсией» (Испания).

Расписание всех матчей группового этапа и турнирную таблицу смотрите здесь.
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