В Бразилии футболист едва не убил соперника ударом ноги

В Бразилии во время матча по мини-футболу между «Коринтиансом» и «Сан-Карлосом» произошел страшный эпизод. Об этом сообщило РИА Новости.

Во втором тайме нападающий «Коринтианса» Даниэль Баталья пошел в жесткий стык с Фернандиньо и буквально вырубил игрока «Сан-Карлоса» мощным ударом ноги.

Пострадавший рухнул на паркет и не подавал признаков жизни.

Бразилец пришел в себя через несколько секунд, но его все равно положили на носилки и увезли в отделение скорой помощи. Баталью удалили до конца матча.

Встреча завершилась победой «Сан-Карлоса» со счетом 4:2.