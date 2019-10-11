В Бразилии футболист едва не убил соперника ударом ноги

В Бразилии во время матча по мини-футболу между «Коринтиансом» и «Сан-Карлосом» произошел страшный эпизод. Об этом сообщило РИА Новости.
Во втором тайме нападающий «Коринтианса» Даниэль Баталья пошел в жесткий стык с Фернандиньо и буквально вырубил игрока «Сан-Карлоса» мощным ударом ноги.
Пострадавший рухнул на паркет и не подавал признаков жизни.
Бразилец пришел в себя через несколько секунд, но его все равно положили на носилки и увезли в отделение скорой помощи. Баталью удалили до конца матча.
Встреча завершилась победой «Сан-Карлоса» со счетом 4:2.