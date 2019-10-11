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Спорт

В Бразилии футболист едва не убил соперника ударом ноги

Фото © YouTube. Момент сокрушительного удара

В Бразилии во время матча по мини-футболу между «Коринтиансом» и «Сан-Карлосом» произошел страшный эпизод. Об этом сообщило РИА Новости.

Во втором тайме нападающий «Коринтианса» Даниэль Баталья пошел в жесткий стык с Фернандиньо и буквально вырубил игрока «Сан-Карлоса» мощным ударом ноги.

Пострадавший рухнул на паркет и не подавал признаков жизни.

Бразилец пришел в себя через несколько секунд, но его все равно положили на носилки и увезли в отделение скорой помощи. Баталью удалили до конца матча.

Встреча завершилась победой «Сан-Карлоса» со счетом 4:2.
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