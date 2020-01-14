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Спорт

Массовой дракой завершился турнир по борьбе в Турции

На турнире по борьбе в Турции представитель Грузии Зураб Эрбоцанашвили и спортсмен из Украины Хасан Закариев спровоцировали массовую драку. Об этом сообщило РИА Новости.

В побоище приняли участие партнеры по командам и тренеры спортсменов.

Полуфинальный поединок в весе до 79 килограммов так и не завершился, поскольку обоих борцов дисквалифицировали.
Ссылка: https://24.kg/sport/140454/
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