Массовой дракой завершился турнир по борьбе в Турции

На турнире по борьбе в Турции представитель Грузии Зураб Эрбоцанашвили и спортсмен из Украины Хасан Закариев спровоцировали массовую драку. Об этом сообщило РИА Новости.

В побоище приняли участие партнеры по командам и тренеры спортсменов.