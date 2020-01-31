Массовая драка болельщиков и бойцов произошла на турнире по ММА в Москве

Участники и зрители турнира по ММА «Колизей» в Москве подрались во время соревнований. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам тренера клуба «Витязь-Ногинск» Павла Муртазина, провокации были до начала массовой драки, но организаторы и охрана не смогли утихомирить хулиганов.

«Творился хаос. Еще до начала массовой драки были всяческие провокации, споры с судьями в коридорах, пихания, толкания, спортсмены не могли просто до клетки дойти. Все это обеспечили зрители, которых постоянно призывали к порядку, однако они игнорировали. Охрана пыталась навести порядок, но и ее проигнорировали. Вели себя агрессивно, в секундантов кидались бутылками, это и вылилось в массовую потасовку», — рассказал он.

Массовая драка фанатов и бойцов произошла на турнире по ММА в Москве. Одному из спортсменов пробили голову. pic.twitter.com/EKd9Xpyouy — РИА Новости Спорт (@rsportru) January 31, 2020

По словам тренера, его подопечным нанесли телесные повреждения, одному спортсмену пробили голову, у другого похитили телефон.

«Не все зрители и спортсмены участвовали в массовой драке. Многие зрители пытались прекратить это, разнимали, призывали к порядку. Удар нанес конкретный человек, телефон забрал конкретный человек, и эти люди должны понести ответственность за свои поступки. Нужно выявить виновных и наказать их», — отметил специалист.